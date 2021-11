Criador da Dogecoin é atacado por fãs da Shiba após crítica sobre fraudes

O criador da Dogecoin (DOGE), a maior criptomoeda-meme do mundo, publicou, na quinta-feira, 18, que tem recebido uma série de ataques e ofensas dos fãs da Shiba Inu (SHIB), outra criptomoeda-meme, que se autointitula a "matadora de Dogecoin", depois de reclamar sobre o excesso de fraudes ligadas ao projeto "concorrente".

"Quero ser absolutamente claro: eu não ligo para qual criptomoeda você compra, vende ou gosta. Isso não significa nada para mim. Não me importa se é Dogecoin, Ethereum, Inu-cara-de-bunda, tanto faz. Isso não tem influência na qualidade de seu caráter. Mas eu me importo se você for um babaca comigo", disse Billy Markus, principal desenvolvedor da primeira criptomoeda de cachorro do mundo, no Twitter. ""Uma das razões pelas quais não gosto da SHIB é porque a sua comunidade faz de tudo para me insultar e assediar".

A fúria dos fãs da Shiba Inu começou porque Billy divulgou, horas antes, uma mensagem marcado o CEO da rede social, Jack Dorsey, que também é um entusiasta dos criptoativos, criticando o enorme número de contas falsas que promovem golpes relacionados à criptomoeda-meme na rede social.

hey @jack can we do something about this it’s kind of a nightmare pic.twitter.com/GN2NKcWGUt — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) November 19, 2021

Logo depois da publicação, que incluiu um vídeo mostrando a sequência de mensagens de golpes a partir de contas relacionadas à Shiba Inu, Markus começou a receber as ofensas que motivaram sua reclamação posterior.

As criptomoedas-meme, de modo geral, são impulsionadas muito mais pela força dos seus apoiadores do que por fundamentos e teses de investimento. No início do ano, a Dogecoin viveu forte alta quando seus entusiastas se mobilizaram em fóruns online como o Reddit. Já a Shiba Inu, que viveu uma alta explosiva em outubro, conta com a força do seu "exército" de fãs, o chamado "Shiba Army".

Disputas à parte, as duas principais criptomoedas-meme do mundo não vivem um grande momento. Enquanto a DOGE acumula 9,5% de queda na última semana, a SHIB perdeu 8,7% do seu valor no mesmo período. Em relação aos seus recordes de preço, a DOGE opera quase 70% abaixo de sua máxima, enquanto a rival é negociada 47% abaixo do seu maior preço já registrado.

