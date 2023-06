Criador da Cardano faz alerta sobre golpes de inteligência artificial para roubar criptomoedas

Os programas de inteligência artificial evoluíram ao ponto de se tornarem extremamente realistas, como o ChatGPT, por exemplo. No entanto, o seu uso também pode facilitar a vida de golpistas na hora de convencer suas vítimas a transferir suas criptomoedas, alertou Charles Hoskinson, criador da Cardano, atual 7ª maior cripto do mundo em valor de mercado segundo dados do CoinMarketCap.

O criador da Cardano que também é cofundador da Ethereum, segunda maior criptomoeda do mundo, foi às redes sociais para alertar seus seguidores de que golpistas estariam utilizando ferramentas de inteligência artificial para se passar por ele.

Charles Hoskinson compartilhou no Twitter nesta segunda-feira, 5, um e-mail que recebeu de uma pessoa se passando por ele para pedir que as vítimas invistam em uma nova rede “médica” da Cardano que irá “salvar muitas vidas”.

Just a reminder that I'll never email you directly. Every day scumbag piece of shit scammers impersonate me attempting to steal money from you. If you think you're talking with me, then ask the person to verify his identity with a signature from my PGP key. They can't pic.twitter.com/Qmpm06J8R8

