Criador anônimo do bitcoin iria dar outro nome para a 1ª criptomoeda do mundo, revela pesquisa

Criado por um perfil anônimo na internet como uma crítica ao sistema financeiro tradicional em 2008, o bitcoin ganhou o mundo e surpreendeu com sua valorização expressiva ao longo dos anos. No entanto, somente 14 anos depois descobriu-se que a primeira criptomoeda do mundo poderia ter tido um nome completamente diferente.

Registros de 2008 da plataforma AnonymousSpeech sugerem que Satoshi Nakamoto, o pseudônimo por trás do bitcoin, tinha outro nome em mente para o ativo. Se tivesse seguido com seu plano original, hoje em dia poderíamos tratar a principal criptomoeda por “netcoin”.

A informação foi compartilhada na última sexta-feira, 23, pelo pesquisador Or Weinberger, que analisou os domínios registrados no AnonymousSpeech. A plataforma japonesa permitia a compra de domínios de forma anônima e foi onde Satoshi Nakamoto registrou o site bitcoin.org em 18 de agosto de 2008. Apenas um dia antes, no entanto, o domínio netcoin.org também havia sido registrado.

“Um dia antes do primeiro registro do domínio bitcoin.org, alguém comprou netcoin.org usando o mesmo registrador. Parece que Satoshi estava pensando entre os dois nomes e depois desistiu de netcoin.org”, escreveu Weinberger.

No entanto, o domínio netcoin.org nunca foi utilizado, já que a principal criptomoeda se tornou mundialmente conhecida como bitcoin pouco tempo depois, quando seu criador ou seus criadores, publicaram seu white paper. Um white paper é um documento que divulga todas as informações sobre um projeto e onde ele quer chegar.

Weinberger comemorou a descoberta: “É realmente incrível que você ainda possa revelar novas informações sobre um assunto tão pesquisado”.

Desde a época em que o bitcoin foi criado, e posteriormente implementado em 2009, a identidade de Satoshi Nakamoto se manteve anônima. Por meio de um pseudônimo utilizado para se identificar na internet, a pessoa ou o grupo de pessoas responsável por criar a primeira criptomoeda nunca se revelaram ao público.

O próprio pseudônimo, que se fez presente em fóruns e sites na época, logo deixou de aparecer, deixando uma carteira digital com o equivalente a bilhões de dólares sem movimentação. Atualmente, Satoshi Nakamoto se transformou em um verdadeiro mistério que habita as mentes da comunidade cripto.

No entanto, Weinberger descartou que essas descobertas poderiam ajudar a desvendar a identidade de Satoshi Nakamoto. Usuários chegaram a pedir para que ele tentasse descobrir como os domínios foram pagos na época, em busca de pistas pelo criador misterioso do bitcoin.

Mas Weinberger explicou que essas informações não levariam a origem do pagador. “O AnonymousSpeech na época receberia uma transferência para uma conta bancária suíça (pertencente a Michael Weber, dono do AS) ou E-gold, se bem me lembro. Mais tarde, em 2013, acredito que eles adicionaram bitcoin como opção de pagamento”, disse.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok