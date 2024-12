Criação de reserva de bitcoin nos EUA é "loucura", diz ex-secretário do Tesouro

Larry Summers, que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos entre 1999 e 2001, afirmou recentemente que a proposta de criar uma reserva estratégica de bitcoin para o país seria "loucura". Ele ainda criticou a criptomoeda, dizendo que ela não possui um valor intrínseco.

Em entrevista à Bloomberg, Summers foi questionado sobre um projeto de lei que obrigaria o governo norte-americano a criar a reserva. A ideia chegou a ser elogiada por Donald Trump durante sua campanha nas eleições presidenciais deste ano, em que acabou saindo vitorioso.

Já Summers avalia que a criação de uma reserva de bitcoin não faria sentido. O motivo é que o país não teria nenhuma razão estratégica para armazenar bitcoins, diferentemente das reservas de ouro e petróleo, que servem também como uma forma do país apoiarem os preços desses ativos.

"De todos os preços que poderíamos apoiar, por que o governo iria escolher apoiar o bitcoin por meio do acúmulo em reservas de algumas unidades? Não há razão para isso, a não ser atender a interesses privados de doadores da campanha [de Donald Trump]", argumentou.

Apesar de ser contra o projeto, Summers reconheceu que o setor de criptomoedas pode estar sendo alvo de um excesso de regulações. "Provavelmente existem aspectos sobre as criptomoedas que estão com uma regulação excessiva criada por reguladores excessivamente protetores", avalia.

Reserva estratégica de bitcoin

Pouco depois da confirmação da vitória de Trump, a senadora republicana Cynthia Lummis, do mesmo partido do presidente eleito, compartilhou no X, antigo Twitter, que "nós vamos construir uma reserva estratégica de bitcoin", em uma publicação.

A ideia, segundo a senadora, seria que o governo do país comprasse 200 mil unidades de bitcoin nos cinco anos seguintes à aprovação da proposta, resultando em uma reserva de 1 milhão de unidades do ativo. Considerando a cotação atual, o volume valeria mais de US$ 87 bilhões (pouco mais de R$ 500 bilhões, na cotação atual).

"Nossa meta é criar um paralelo moderno às reservas de ouro, servindo como uma proteção na era digital contra a incerteza econômica mas mantendo o papel histórico do Tesouro de proteger as reservas nacionais críticas", explicou a republicana. O futuro do projeto, porém, ainda é incerto.