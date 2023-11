Crescimento na Web3: executivos de startup investida pelo BTG comentam desafios e oportunidades

Os preços dos criptoativos têm exibido recuperações em 2023. O bitcoin, por exemplo, opera com alta de 118% no acumulado anual. Mesmo assim, o bitcoin ainda continua 48% distante da sua máxima histórica. Além disso, o interesse no mercado cripto parece baixo, como sugere o volume de buscas pela palavra “bitcoin” no Google, que ainda não conseguiu ultrapassar os 26 pontos em uma escala de 0 a 100.

Cenários como o ciclo de baixa atual podem representar desafios para o crescimento de startups construindo soluções que utilizam recursos da Web3. Esses desafios envolvem uma percepção não tão favorável ao setor e uma redução nos investimentos, afirma Caio Barbosa, co-CEO da Lumx Studios, startup brasileira que fornece estruturas que conectam empresas à Web3. Barbosa salienta, no entanto, que os períodos de calmaria também trazem oportunidades.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

“Sem a 'febre do hype', temos mais espaço para focar no desenvolvimento sustentável e na expansão de nossas soluções com uma abordagem mais equilibrada”, aponta o co-CEO da Lumx. “A falta de holofotes, por um lado, pode parecer um obstáculo para a introdução de novos produtos, mas, por outro, nos permite aprimorar nossas ofertas longe do ruído do mercado, garantindo que quando a atenção retornar, nossas soluções estejam robustas e prontas para atender às necessidades do mercado”, completa.

A Lumx deu aplicação prática às palavras de seu co-CEO sobre o crescimento em ciclos de baixa. Na terça-feira, 14, a startup anunciou a adição de Rodrigo Terron como seu Diretor de Crescimento.

Terron já foi reconhecido pela Forbes Under 30, e tem vasta experiência no ramo de tecnologia. Ele avalia que investir em crescimento é essencial para qualquer empresa que busca expandir seu mercado de atuação, independentemente das condições de mercado.

Crescimento na Web3

“Para nós, este investimento em crescimento é uma abordagem proativa, não apenas para fortalecer nossa posição no mercado local, mas também para nos prepararmos para oportunidades globais. Estamos olhando além das fronteiras do Brasil, antecipando e planejando para um cenário de mercado mais favorável em 2024 e além”, afirma o novo Diretor de Crescimento da Lumx.

Barbosa e Terron dividem a crença no potencial da tecnologia blockchain para resolver problemas reais, e ambos apontam que isso vai além da volatilidade do mercado de criptomoedas. “Portanto, nosso foco não está apenas nas tendências de mercado, mas principalmente na criação de valor real e duradouro através da tecnologia blockchain”, diz o Terron.

O desenvolvimento de infraestrutura em blockchain continuará sendo o foco da Lumx para 2024, diz Barbosa, com ênfase em facilidade de aplicação, segurança e escalabilidade.

“E isso não é só para o mercado brasileiro, mas também para toda a América Latina. A vinda do Terron é fundamental para fortalecer a escalabilidade de nossos produtos e nosso crescimento fora do Brasil. Já nutríamos uma grande admiração profissional por ele, e agora, com grande entusiasmo, anunciamos oficialmente sua entrada como sócio da Lumx”, conclui o co-CEO da startup.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok