Cortes na taxa de juros dos EUA são “questão de tempo” e criptomoedas terão movimento de alta

Na última quarta-feira, 31, o Federal Reserve anunciou que manteve a taxa de juros dos Estados Unidos sem alterações. Apesar de já prevista pelo mercado, a decisão monetária do banco central norte-americano desencadeou um recuo no preço do bitcoin e das principais criptomoedas. As perspectivas futuras, no entanto, seguem positivas, de acordo com um especialista do BTG Pactual.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.710, com queda de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A decisão do Fed “evitou uma queda forte” no preço do bitcoin, de acordo com Beto Fernandes, analista da Foxbit na última quarta-feira, 31. Os motivos por trás da queda, segundo Lucas Josa, especialista do BTG Pactual, estão nos conflitos entre Israel e Irã.

Por que o bitcoin está caindo?

“O bitcoin caiu por conta de incerteza. A gente viu Israel conseguindo eliminar o homem no cargo mais alto do Hamas. Mas isso aconteceu em Teerã, e o ponto em relação a isso é que o mercado esperou que houvesse alguma retaliação. Isso traz incerteza no cenário macro como um todo, até mesmo em relação à inflação por conta do aumento no barril de petróleo”, explicou Lucas Josa no Morning Call Crypto, programa disponível na íntegra no YouTube.

“Essa guerra não pode escalar, se não o mercado de ativos de risco como um todo vai sofrer. Mas momentos de incerteza podem ser vistos como uma oportunidade de compra então eventualmente se a guerra não escalar e as coisas pararem por aqui, a gente vai ver o mercado respondendo de uma forma bem positiva. Principalmente porque essa queda não deveria ter acontecido se o Irã não tivesse anunciado que iria retaliar Israel”, acrescentou.

Corte na taxa de juros é “questão de tempo”

A política monetária dos Estados Unidos afeta há anos a cotação do bitcoin e das principais criptomoedas, classificadas como ativos de risco. Dessa forma, investidores e especialistas aguardam por um ciclo de corte na taxa de juros do país ainda este ano, o que poderia favorecer a classe de ativos digitais.

“Os cortes na taxa de juros são realmente questão de tempo, e com questão de tempo eu digo setembro. Acho que muito dificilmente a gente não vai ver um corte na metade de setembro. Temos 86% de chance de um corte de 0,25% e 13% para um corte de 0,5%. Quando o mercado começa a precificar um corte acima de 0,25% para setembro, quer dizer que há um consenso no mercado como um todo que esse corte precisa acontecer”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto.

“A gente vai ter esse corte de 0,25% sim, nada vai mudar em relação a isso. Mas ainda há a expectativa de 3 cortes de 0,25%, sendo que dois desses já é praticamente certeza. Isso traz um pouco mais de confiança no médio prazo e vamos ter um novo movimento de alta no mercado de ativos de risco, principalmente cripto, que deve ter uma alta significativa caso isso aconteça”, concluiu o especialista.

