Corrija esses 6 erros se você quer lucrar com criptomoedas

Erros são inevitáveis para quem arrisca a própria pele no mercado, ou põe a “skin in the game”, como se diz no universo financeiro.

Na criptoesfera, o jogo fica ainda mais complicado, por se tratar de uma modalidade relativamente nova, baseada em tecnologias disruptivas e submetida a menos testes de estresse que o sistema tradicional.

Aliada a isso, está a falta de regulamentação adequada, que abre espaço para todo tipo de agente mal intencionado em busca de dinheiro fácil.

É fundamental se armar de conhecimento e experiência para não sair machucado de campo, dizendo que cripto é tudo pirâmide mesmo só porque você não estava devidamente preparado.

A experiência não precisa ser traumática. Muitos investidores do mercado cripto erraram antes de você embarcar nele, incluindo eu. Então, um caminho que dá para cortar é aprender com os tombos dos outros e chegar com mais vantagem, sem ter que passar por tudo o que eles passaram.

6 erros para corrigir

Nesta coluna, vamos ver 6 erros que você pode aprender agora para não fazer no futuro. Errar faz parte, desde que ajude na sua evolução.

Pensar que existe dinheiro fácil

Como falei acima, dá para cortar caminho ao se educar com os tombos alheios. Se existe alguma espécie de “atalho” no mundo das criptomoedas, esse é o único. Acredite.

Não tem “jeitinho” que vá fazer você ser bem-sucedido na criptoesfera.

O investidor terá que estudar mesmo, se dedicar. Terá que fazer sua própria pesquisa sobre as criptomoedas e as tecnologias que emergem nesse mundo totalmente novo da Web3.

Entrar levado pelo desejo de enriquecer rapidamente é um dos erros mais grosseiros que as pessoas cometem na indústria cripto. Ninguém vai negociar cripto diariamente com lucro e se tornar milionário em um mês.

É abusando dessa crença que muitos golpistas armam seus esquemas, como os de phishing, deepfakes e sugestões de investimentos falsos que estão aí pela internet espalhando promessas de enriquecimento do dia para a noite.

Você precisa ser inteligente ao reconhecer e desfazer crenças e expectativas que possam atrapalhar a sua trajetória como investidor. Redefina os seus objetivos e mantenha uma mente aberta, porque, embora os obstáculos existam, a indústria pode surpreendê-lo de maneira positiva.

Impressionar-se com o palco dos outros ignorando os bastidores

O erro anterior tem muito a ver com esse tópico. As redes sociais viraram palco para uma enxurrada de histórias “de sucesso” de influenciadores e personalidades envolvidas com criptomoedas. Muito dinheiro, viagens, carros, casas e todo tipo de bens são exibidos como frutos desse êxito.

Você já parou para pensar que ninguém te mostra os bastidores? Tire um tempo para refletir, em meio a tudo que vem absorvendo, o que de fato é real e o que é fake.

Sabe aqueles prints de lucros exorbitantes que alguns day traders exibem nas mídias sociais para impressionar seus seguidores? Uma pesquisa recente feita por pesquisadores da FGV no Brasil mostra que 97% dos day traders perdem dinheiro. Ou seja: print de “loss” fica de fora das redes.

Ao ser inundado por conteúdo manipulado, o investidor acaba superestimando as suas chances de ter sucesso na criptoesfera. Isso resulta em movimentos arriscados, em apostas e especulações que, no final do dia, só vão dar prejuízo.

O fracasso é sempre enterrado, não se impressione com o palco dos outros. Siga o seu próprio caminho de desenvolvimento, que certamente terá altos e baixos.

Focar no curto prazo

Querer tudo para “ontem” é da natureza humana e, na criptoesfera, existem muitos estímulos ao pensamento de curto prazo. Não é incomum vermos moedas de projetos recém-criados saltando milhares por cento em uma semana.

Essas supervalorizações têm o poder de despertar euforia no investidor, em especial naqueles que não entendem a dinâmica das criptomoedas. Isso é muito perigoso, porque, ao mesmo tempo em que uma moeda meme vai à lua em um curto espaço de tempo, ela está propensa a retornar ainda mais rapidamente ao solo e gerar um prejuízo traumático.

Impaciência e falta de visão de longo prazo são incompatíveis com sucesso nos investimentos em ativos digitais. E você será testado o tempo todo com ativos especulativos multiplicando milhares de vezes. Por isso, tenha um propósito e mantenha-se firme diante das tentações.

Não sou contra especular um pouco, mas a pessoa tem de saber muito bem o que está fazendo. Portanto, não é para iniciantes. E aqui o papo é sobre investir e não apostar. Apostas jogam com a sorte.

Não que sorte não seja sempre bem-vinda, mas nos investimentos o que contam são objetivos e estratégias. Ninguém tem sucesso no mercado cripto só na sorte.

Uma forma simples de diferenciar sorte de habilidade é ver se você consegue ter lucro ao longo do tempo.

Mentalidade fixa e ancoragem

Você já deve ter ouvido falar dos maximalistas do bitcoin. São os investidores que encaram todas as outras criptomoedas que não são o bitcoin como investimentos ruins.

Eles são puristas e, em geral, costumam resistir às possibilidades de evolução da rede do bitcoin, como a implementação de instrumentos semelhantes aos smart contacts da Ethereum, por exemplo.

Respeito os maximalistas, mas esses são casos de mentalidade fixa, que vai na direção oposta da mentalidade de crescimento.

Eles estão agarrados à crença de que o bitcoin é a solução para todos os problemas e costumam não dar ouvidos a qualquer nova informação que caminhe na contramão de suas visões.

No mercado cripto, ao contrário, os investidores precisam se atualizar constantemente e sempre buscar informações sobre os projetos em que investem, sem achar que são imaculados.

O olhar sóbrio é fundamental para que o investidor faça uma análise imparcial e que esteja voltada estritamente a garantir o sucesso do investimento e não simplesmente à manutenção de uma crença.

Exercite a sua capacidade de lidar, digerir e absorver argumentações contrárias, isso vai te ajudar a tomar decisões muito melhores.

Outro viés perigoso é a ancoragem. É quando você fica muito apegado ou concentrado em um número de referência ou ativo. Você pode, por exemplo, ficar apegado a um percentual de valorização que uma cripto do seu portfólio teve no passado e você acha que isso vai seguir se repetindo, mesmo que ela só venha dando prejuízo há muito tempo.

Esse viés impede o investidor de tomar a decisão certa, que neste caso poderia ser se desfazer do ativo.

Não se torne escravo dos seus investimentos, eles é que têm de trabalhar para você. A inteligência é adotar uma abordagem racional e independente para o seu portfólio. O número que importa agora é o atual.

Não realizar lucros

O mercado cripto, assim como todos os outros, se move em ciclos. Assim, é certo que ele eventualmente vai subir e também vai cair.

Segurar com unhas e dentes um ativo depois que ele subiu vários múltiplos pode não ser a melhor decisão. Em um mercado de alta, você pode realizar o lucro com uma cripto, pegar esse dinheiro e investir em outro ativo com alto potencial de multiplicação.

Por outro lado, esteja alerta para não realizar lucros cedo demais, pois também estará perdendo oportunidades.

Nesta hora, a orientação é combinar a análise fundamentalista com as análises gráfica e de sentimento, e ir acompanhando o mercado à espera do melhor momento de agir. Quer entender como funcionam essas análises? Já fiz uma coluna sobre isso, leia aqui.

Não priorizar a segurança dos investimentos

Você quer ver suas criptos valorizando e os números multiplicando na sua carteira, mas não se preocupa em mantê-los seguros. Não dê nada por garantido. Exchanges e carteiras online parecem muito confiáveis até serem hackeadas e você ter os seus ativos drenados por algum criminoso.

Aí, e só aí, é que você reforça os requisitos de segurança, certo? Por favor, não seja essa pessoa. O ciclo de alta vem aí e, se quer se proteger, você vai precisar de uma carteira offline ou cold wallet, como também são chamadas as carteiras que armazenam os ativos fora da internet.

Além disso, use e mantenha todos os protocolos de segurança em dia, como atualizar sempre os softwares, usar senhas fortes, ativar a verificação em duas etapas, guardar a sua seed phrase em um lugar seguro e offline (aquela frase de backup que protege os fundos da carteira) e ter muito cuidado com os sites e apps em que você conecta a sua carteira.

O risco vai continuar existindo, mas, sem dúvida, essas medidas tornam os seus investimentos menos vulneráveis a invasões e acessos não autorizados.

Conclusão

Quando você aprende com o erro das outras pessoas, ganha a oportunidade de economizar energia para focar nos próximos desafios. E desafios não faltam no mercado das criptomoedas.

De forma alguma, isso quer dizer que você não levará seus próprios tombos e terá de aprender sozinho, em muitas ocasiões, a se levantar. O importante é absorver a lição, corrigir a rota e, se quiser, faça como eu, passe o conhecimento adiante para ajudar aqueles que virão depois.

