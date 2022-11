Corretora vai destinar R$ 5,33 bilhões para fundo de recuperação cripto

A corretora de criptoativos Binance pretende alocar US$ 1 bilhão (R$ 5,33 bilhões, na cotação atual) para um fundo de recuperação da indústria proposto pelo seu CEO, Chagnpeng Zhao, após a falência da sua principal concorrente, a FTX. O anúncio foi feito por CZ, como o empresário é conhecido, durante uma entrevista na Bloomberg nesta quinta-feira, 24.

Segundo Zhao, o fundo de recuperação da indústria proposto pela Binance buscará fornecer apoio financeiro a projetos promissores em dificuldades financeiras. O fundador da exchange apresentou a ideia após o agora infame colapso da FTX.

Ele disse que os detalhes do fundo devem ser revelados pela exchange nos próximos dias, adotando uma estrutura bastante “solta” com contribuições de outros membros do ecossistema de criptomoedas.

“Houve uma discussão sobre como estruturar isso - nós o tornamos um fundo solto ou um fundo real? Acho que estamos adotando uma abordagem flexível, na qual diferentes participantes da indústria contribuirão como quiserem”, comentou Chagpeng Zhao.

O fundo poderá ser verificado publicamente, de acordo com o CEO da Binance, com os contribuidores configurados para enviar fundos para um endereço em um blockchain central e transparente.

Zhao também observou que o fundo deve entrar em operação antes do final de 2022, enquanto compartilhou um roteiro de seis meses dentro do qual espera ver a recuperação do setor.

O CEO da Binance também disse que a exchange consideraria uma segunda avaliação de compra em alguns ativos ou negócios pertencentes à FTX. A Binance considerou um acordo para comprar a exchange de Sam Bankman-Fried antes de seu colapso em novembro de 2022.

Zhao disse que a FTX investiu em vários projetos, alguns dos quais podem “ser recuperáveis” e de interesse se e quando estiverem disponíveis.

