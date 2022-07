Corretora ou carteira digital? Descubra a melhor forma de guardar suas criptomoedas

O lançamento do bitcoin em 2009 trouxe uma nova forma de dinheiro 100% digital. Mas, se não existe representação física, como fazemos para guardá-lo? Palavras como wallet e exchange te deixam confuso?

Dê o play, descubra as principais formas de armazenar as criptomoedas e entenda qual é a melhor com Gabriel Rubinsteinn, editor do Future of Money.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok