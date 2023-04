Corretora cripto KuCoin sofre ataque hacker e clientes perdem mais de R$ 100 mil

A corretora de criptomoedas KuCoin, a terceira maior do mercado segundo a plataforma CoinGecko, foi alvo de um ataque hacker na madrugada desta segunda-feira, 24, que resultou na invasão da conta da empresa no Twitter. Segundo companhias de segurança digital, o caso resultou em perdas de mais de R$ 100 mil por parte de alguns clientes da exchange.

Em um post no Twitter logo após a invasão, a KuCoin informou que seu perfil na rede social foi "comprometido" por cerca de 45 minutos. Os invasores publicaram posts falsos que 'infelizmente levaram à perda de patrimônio de diversos usuários". Segundo a companhia, eles serão reembolsados.

"Por favor, notem que apenas a conta do Twitter da KuCoin foi comprometida neste incidente. Agimos imediatamente para recuperar o controle da conta de suporte após o incidente. Queremos garantir que seus ativos na KuCoin estão seguros", ressaltou a corretora de criptomoedas.

Ela informou ainda que identificou 22 transações associadas com o golpe, atingindo um valor de US$ 22.628 (cerca de R$ 114.631, na cotação atual). "Para evitar que mais usuários sejam prejudicados, estamos examinando e bloqueando endereços suspeitos", disse o post.

"Além da verificação em dois fatores existente no Twitter, a equipe da KuCoin implementará medidas de segurança adicionais para fortalecer a proteção de nossas contas de mídia social. Também estamos conduzindo uma investigação completa do incidente com o Twitter para evitar ocorrências semelhantes no futuro", afirmou o post.

1/ The @kucoincom handle was compromised for about 45 mins from 00:00 Apr 24 (UTC+2). A fake activity was posted and unfortunately led to asset losses for several users. KuCoin will fully reimburse all verified asset losses caused by the social media breach and the fake activity. — KuCoin (@kucoincom) April 24, 2023

Promessas falsas de ganhos com criptomoedas

A empresa de segurança digital Arkham também identificou o golpe no Twitter. Segundo ela, os hackers publicaram um link com a promessa de levar a um investimento que "duplicaria o dinheiro" dos usuários. Ela estima que pelo menos 14 usuários caíram no golpe.

"Os golpistas alternam as contas no site do golpe, portanto, é improvável que esse endereço receba mais depósitos", destacou a companhia. Outra empresa de segurança, a Peckshield, estimou que as perdas foram ainda maiores, em linha com o divulgado pela KuCoin, e envolveram roubos de ether e bitcoin.

O caso reforça a recomendação de especialistas sobre os cuidados para evitar cair em golpes no mercado de criptomoedas. Uma das principais dicas é evitar investimentos quando há a promessa de altos ganhos de forma rápida e simples. Uma das ofertas mais comuns é de investimentos com ganhos fixos mensais na casa de 5%, que são irreais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRIPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores criptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok