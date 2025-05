Corretora Kraken mira tokenização de ações e vai oferecer investimentos na Apple e Nvidia

A Kraken anunciou nesta semana que pretende ingressar no segmento de tokenização de ações. O primeiro projeto da corretora de criptomoedas vai envolver papéis da Apple, Nvidia e outras empresas e será exclusivo para os seus clientes que moram fora dos Estados Unidos.

O projeto, batizado de xStocks, é uma parceria com a empresa Backed e envolve a tokenização de mais de 55 ações e ETFs. Os ativos serão disponibilizados na própria Kraken e devem ser integrados à rede de projetos de finanças descentralizadas do blockchain Solana.

A expectativa é que a iniciativa chegue ao mercado nas próximas semanas. Clientes da corretora de criptomoedas na Europa, América Latina, África e Ásia terão acesso às novas opções de investimento, que permitirão investir em cripto e empresas ao mesmo tempo.

Em abril, o CEO da Kraken, Arjun Sethi, chegou a afirmar ao site The Block que o segmento de ações e outros valores mobiliários tokenizados deve superar o segmento de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral ao dólar - nos próximos anos.

No momento, o segmento de stablecoins de uma capitalização superior a US$ 240 bilhões. Sethi disse que a Kraken quer ter um mercado de tokenização de ações grande, dizendo que seria possível tokenizada até "mil" ações diferentes, assim como ativos do mercado de futuros.

Sethi também comentou que investidores europeus ainda enfrentam muita dificuldade para acessar facilmente as ações nos Estados Unidos, e que a tecnologia tem potencial para facilitar o processo e destravar o acesso ao principal mercado financeiro do mundo.

A grande vantagem da tokenização desses ativos, explicou o executivo, é o ganho de eficiência, com mais velocidade e custos menores para transações. Ele espera que cada vez mais iniciativas de tokenização de ações cheguem ao mercado nos próximos anos.

Por outro lado, a ausência de um lançamento do projeto nos Estados Unidos indica que a Kraken ainda pode estar identificando possíveis entraves regulatórios para o lançamento. A principal questão seria a oferta de valores mobiliários tokenizados, o que pode violar as leis do país.

