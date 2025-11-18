Corretora falida Mt. Gox movimenta R$ 5 bilhões em bitcoin e gera medo no mercado

A corretora falida de criptomoedas Mt. Gox realizou nesta semana uma nova movimentação de unidades de bitcoin. Ao todo, a exchange transferiu US$ 956 milhões (R$ 5 bilhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda, gerando um alerta entre investidores.

Dados apresentados pela plataforma de análise de blockchain Arkham Intel indicam que todas as unidades da criptomoeda foram transferidas para uma nova carteira digital que é controlada pela exchange. Com isso, a possibilidade de venda dessas unidades foi eliminada.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Entretanto, o verdadeiro motivo de preocupação no mercado é que as unidades de bitcoin serão usadas para reembolsar usuários da corretora que foram prejudicados pela falência da Mt. Gox há mais de 10 anos. Recentemente, a corretora anunciou atualizações no plano de reembolso.

A expectativa atual dos responsáveis pelos reembolsos é que o processo seja concluído até 31 de outubro de 2026. Inicialmente, a previsão era que todos os ressarcimentos ocorreriam até o final de 2025. Mas a exchange reportou dificuldades em torno da reunião dos recursos necessários.

Ao todo, US$ 9 bilhões são devidos pela empresa aos clientes, que esperam por uma compensação pelas perdas desde a falência em 2014. À época, a Mt. Gox era a maior corretora do mercado de criptomoedas e se concentrava na negociação de unidades de bitcoin.

A Mt. Gox informou que vai devolver as unidades da criptomoeda que os clientes possuíam no momento da falência. E é essa decisão que tem gerado apreensão no mercado, já que há chances desses clientes decidirem se desfazer dos ativos e embolsar lucros.

Considerando que as unidades de bitcoin ficaram paradas por mais de 10 anos, os ativos acumulam uma valorização expressiva. Não está claro quantos investidores decidirão se desfazer dos ativos e quantos vão preferir continuar com as criptomoedas à espera de novas altas.

Mas as vendas podem ocorrer em um momento de fragilidade no preço do ativo, com a criptomoeda acumulando uma perda de mais de 25% desde outubro e negociando abaixo dos US$ 95 mil. Por isso, os novos pagamentos pela Mt. Gox podem gerar ainda mais medo e aversão ao risco no setor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok