Corretora falida Mt. Gox adia fim de pagamentos a clientes para 2026

A corretora falida de criptomoedas Mt. Gox anunciou nesta segunda-feira, 27, que vai adiar a data final para concluir os pagamentos destinados aos seus antigos clientes prejudicados pela quebra da exchange. A expectativa inicial era que a operação fosse concluída neste ano.

Agora, a Mt. Gox afirma que todos os pagamentos deverão terminar até 31 de outubro de 2026, estendendo os ressarcimentos por mais um ano. Nobuaki Kobayashi, responsável pela massa falida da exchange, disse que a maioria dos clientes ainda não recebeu o pagamento.

Ele alega que a corretora de criptomoedas enfrentou "problemas" no processo de envio dos fundos para os clientes, o que acabou inviabilizando a conclusão de boa parte dos pagamentos ainda neste ano. Entretanto, ele ressaltou que os ressarcimentos ocorrerão nos próximos meses.

A mudança no prazo foi aprovada pela Justiça do Japão, que é a responsável por supervisionar o ressarcimento. A Mt. Gox era a maior corretora do mercado de criptomoedas no início dos anos 2010, mas acabou declarando falência em 2014 após um ataque hacker.

Os antigos clientes da exchange aguardaram por mais de 10 anos até o início das compensações pelas perdas com a quebra. Os ressarcimentos começaram em julho de 2024 e seguem em andamento, agora com um novo prazo limite para a conclusão. Ao todo, US$ 9 bilhões são devidos pela empresa.

Apesar dos atrasos, a operação de compensação da Mt. Gox já é considerada uma das maiores e mais bem-sucedidas da história do mercado de criptomoedas. Cerca de 19,5 mil clientes já receberam pagamentos até o momento, mas a exchange ainda detém US$ 4 bilhões em ativos.

A expectativa é que esses ativos - quase inteiramente unidades de bitcoin - sejam enviadas aos usuários restantes ao longo dos próximos meses, após a extensão de prazo. A movimentação também tem atraído a atenção de investidores, que monitoram possíveis impactos no mercado.

Havia temores inicialmente de que os ressarcimentos tivessem um impacto negativo no mercado caso os clientes prejudicados decidissem se desfazer das criptomoedas e embolsar lucros. Até o momento, porém, dados indicam que a abordagem da Mt. Gox resultou em um impacto reduzido no mercado.

