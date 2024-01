Corretora destaca potencial de criptomoedas de DeFi em 2024; descubra quais

Um relatório divulgado pela Coinext na última quinta-feira, 18, apontou as principais criptomoedas relacionadas às finanças descentralizadas (DeFi) que podem se destacar em 2024. O setor, que promove a integração de serviços financeiros com a tecnologia blockchain, promete ser um dos protagonistas do mercado e pode ser adotado até mesmo por bancos.

Segundo os analistas da Coinext, o ano de 2024 será “revolucionário para os protocolos descentralizados” e a expectativa é que “continuemos vendo a construção de novos padrões e a expansão de redes já existentes”.

O documento revela que apesar de ter passado por turbulências após a queda da FTX, o mercado de DeFi teve uma alta de 107% no valor total bloqueado (TVL) em 2023.

“Apesar do aumento, o valor representa apenas 37% em relação ao pico registrado no ano de 2022. Isso indica que, apesar das adversidades, há um potencial de crescimento e novas oportunidades emergindo. A segregação de TVL por rede mostra uma mudança na preferência dos investidores, com algumas redes experimentando aumentos significativos enquanto outras veem diminuições. Este cenário sugere que protocolos emergentes podem ser particularmente promissores para investimentos em DeFi”, diz o relatório.

Para selecionar as principais criptomoedas de DeFi que podem se destacar em 2024, os especialistas afirmam ter feito uma “análise detalhada”.

“Após uma análise detalhada das tendências, desafios e oportunidades apresentadas ao longo do ano

de 2023, chegamos a uma lista de moedas e plataformas que se destacam em diversas categorias.

Estes projetos são reconhecidos por sua inovação, solidez técnica e potencial de crescimento dentro

do ecossistema cripto”, afirmam os especialistas no documento enviado à EXAME.

Oportunidades de DeFi em 2024

Confira quais foram as criptomoedas de DeFi que podem se revelar boas oportunidades de investimento em 2024, segundo os analistas da Coinext:

Solana (SOL)

"Solana é um blockchain de alto desempenho suportando dApps e soluções DeFi através de um

consenso híbrido de Proof-of-History (PoH) e Proof-of-Stake (PoS). Lançada em 2020, visa

escalabilidade e baixa latência, tornando-se uma escolha popular para desenvolvedores e investidores

em busca de eficiência e capacidade."

Cardano (ADA)

"Cardano é uma plataforma blockchain de terceira geração que prioriza pesquisa e desenvolvimento

baseado em evidências para oferecer segurança e sustentabilidade avançadas para aplicativos

descentralizados e sistemas. Utiliza um algoritmo de consenso Proof-of-Stake chamado Ouroboros.

Projetada para ser flexível e escalável, Cardano busca proporcionar uma base mais balanceada e

sustentável para o desenvolvimento de dApps e contratos inteligentes."

Avalanche (AVAX)

"Avalanche é uma plataforma de contratos inteligentes de camada um que visa oferecer alta

escalabilidade, segurança e baixa latência. Com uma abordagem única para consenso, combina três

blockchains individuais para uma operação otimizada, focando em velocidade, flexibilidade e

ecossistema robusto. O AVAX é o token nativo, usado para taxas, staking e governança, contribuindo

para a segurança e funcionalidade da rede. Avalanche se destaca por sua comunidade ativa e

crescente adoção em DeFi, ativos digitais e outras aplicações."

Arbitrum (ARB)

"Arbitrum é uma plataforma de escalonamento de camada dois para Ethereum, utilizando a tecnologia

de optimistic rollups para aumentar a velocidade e a eficiência de transações com custos reduzidos.

Ele mantém a segurança e interoperabilidade do Ethereum, permitindo maior capacidade de

processamento e menores taxas. ARB, o token nativo, é usado para governança na Arbitrum DAO,

permitindo que os usuários participem das decisões do protocolo. Com um roteiro ambicioso e um

airdrop recente, Arbitrum continua a expandir e melhorar seu ecossistema e funcionalidades."

Thorchain (RUNE)

"ThorChain é uma rede descentralizada de liquidez que permite a troca segura de ativos entre

diferentes blockchains sem a necessidade de um intermediário centralizado. Com seu protocolo

inovador, possibilita swaps de criptomoedas cross-chain de forma eficiente e transparente, mantendo

a liquidez e segurança. Utiliza o token RUNE para facilitar transações e incentivar a participação na

rede, almejando uma maior interconectividade e acessibilidade no ecossistema de finanças

descentralizadas (DeFi)."

