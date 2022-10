Corretora de criptoativos concentra mais de 50% das transações diárias no setor, segundo estudo

A corretora de criptoativos Binance concentra cerca de 55% das movimentações diárias no setor, considerando a oferta à vista desses ativos, de acordo com um levantamento do site The Block divulgado na segunda-feira, 24.

A pesquisa levou em conta os dados compartilhados pelas exchanges e monitoramentos do site referentes ao dia anterior. Depois da Binance, a corretora com maior volume negociado em 24 horas é a Upbit, com 6,1% do total, seguida por OKX (5,4%), Coinbase (5,3%) e Kucoin (4,7%).

O levantamento considerou também o volume de derivativos de criptoativos negociados em 24 horas. Nesse caso, a Binance teve 54,4% do total. Entretanto, o site observa que a competição é levemente mais equilibrada.

A segunda exchange com maior participação no mercado é a OKX, com 14,1%, seguida pela Bybit (10,2%), pela FTX (8,8%), Kucoin (4,1%) e Gate.io (2,5%).

Questionada sobre os números pela EXAME, a Binance informou que "não comenta variações de mercado", mas que é "uma parte muito pequena de um ecossistema financeiro muito maior", buscando ter um papel de "oferecer um ambiente amigável, seguro e conveniente para ajudar as pessoas a entrar no mundo dos ativos digitais e depois explorar o ecossistema, incluindo finanças descentralizadas".

Segundo a exchange, "a Web3 ainda está começando. Atualmente, as criptomoedas representam menos de 1% do sistema financeiro global do mundo. O valor de mercado das moedas fiduciárias é 125 vezes maior do que o valor de mercado das criptomoedas (US$ 125 trilhões versus US$ 1 trilhão)".

À EXAME, o CEO da exchange brasileira Mercado Bitcoin, Reinaldo Rabelo, observou que os números utilizados no levantamento são informados pelas próprias corretoras, e que nem sempre é possível confirmar se eles são verdadeiros.

"No mais, o mercado cripto está apenas no início da jornada, e esses indicadores não significam que já tenhamos vencedores nem uma consolidação", opina Rabelo.

