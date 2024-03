Corretora cripto KuCoin é acusada de violar leis contra lavagem de dinheiro nos EUA

A corretora de criptomoedas KuCoin, uma das maiores do mundo no segmento, foi acusada nesta terça-feira, 26, por promotores federais dos Estados Unidos de violar as leis contra lavagem de dinheiro no país. Documentos classificam a KuCoin como uma “suposta conspiração multibilionária”.

De acordo com os promotores federais do Departamento de Justiça dos EUA, a corretora operava no país sem o registro na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA como uma empresa de serviços financeiro.

A corretora também não implementou programas de conheça seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) até 2023 e mesmo após sua implementação, os programas não se aplicavam aos clientes pré-existentes. Além disso, a corretora teria mentido para pelo menos um de seus investidores sobre operar nos EUA, segundo informações do CoinDesk.

Por não implementar nenhum programa KYC ou AML, a KuCoin “se disponibilizou para ser usada, e de fato foi usada, como um veículo para lavagem de receitas de atividades suspeitas e criminosas, incluindo receitas de violações de sanções, mercados darknet e malware , ransomware e esquemas de fraude", disse a acusação.

A acusação apontou alegações de que KuCoin “recebeu indiretamente um total de mais de US$ 3,2 milhões em criptomoedas do Tornado Cash”, um misturador de criptografia sancionado. KuCoin foi mencionado em processos criminais contra dois dos desenvolvedores do Tornado Cash, Alexey Pertsev (cujo julgamento na Holanda começou na terça-feira) e Roman Storm (que será julgado nos EUA ainda este ano).

Atualmente, a KuCoin é a sétima maior corretora cripto do mundo em volume de negociações, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Ação da CFTC

A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também entrou com uma ação contra a KuCoin no mesmo dia. De acordo com a Comissão, a KuCoin não possui registro como comerciante de comissões de futuros, instalação de execução de swap ou mercado de contrato designao, mas oferece serviços de negociação à vista e de futuros no país.

O processo também acusa a corretora de não implementar o que seria o equivalente da CFTC para um programa de KYC.

A CFTC busca sanções monetárias, proibições de comércio e registro e uma liminar, enquanto o Departamento de Justiça dos EUA busca o confisco juntamente com sanções criminais.

Em um comunicado, o agente especial responsável pelas investigações de segurança interna, Darren McCormack, chamou a KuCoin de “uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, observando que era uma das maiores exchanges de criptomoedas.

O procurador dos EUA, Damien Williams, disse em um comunicado que a KuCoin tentou ativamente esconder que “um número substancial de usuários dos EUA estava negociando” em sua plataforma.

“De fato, a KuCoin supostamente aproveitou sua considerável base de clientes nos EUA para se tornar um dos maiores derivativos de criptomoedas e bolsas à vista do mundo, com bilhões de dólares em negociações diárias e trilhões de dólares em volume comercial anual”, disse ele.

“Conforme alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais US$ 4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos."

