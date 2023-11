Gigante cripto encerra operações após processo da SEC e falência nos EUA

Na última segunda-feira, 20, a corretora de criptomoedas Bittrex anunciou que irá encerrar suas operações no próximo 4 de dezembro. O anúncio vem meses depois da falência de seu braço nos Estados Unidos e de um acordo milionário com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A corretora de criptomoedas lamentou o ocorrido e pediu que seus clientes concluam “todas as transações necessárias” até 4 de dezembro. Depois desta data, apenas os saques estarão disponíveis, segundo a Bittrex.

“É com grande pesar que anunciamos que a Bittrex Global decidiu encerrar suas operações. Esta decisão não foi tomada levianamente e entendemos a inconveniência que isso pode causar aos nossos valiosos clientes”, afirmou a empresa em um comunicado.

No Brasil, a XP Investimentos anunciou recentemente o encerramento de sua corretora de criptomoedas, a XTage, dando aos usuários apenas dois dias para sacar seu dinheiro.

Processo da SEC e falência nos EUA

Antes de encerrar suas operações, em abril deste ano, o braço da Bittrex nos EUA pediu falência. A Bittrex.US e a Bittrex Global foram processadas pela SEC no país sob a acusação de operar uma bolsa de valores nacional sem autorização.

O CEO global da Bittrex, Oliver Linch, disse à CoinDesk que iria combater as acusações da SEC “vigorosamente”.

Poucos meses depois da falência da Bittrex.US, em agosto a corretora cripto firmou um acordo de US$ 24 milhões com a SEC.

Apesar disso, ainda não se sabe o real motivo por trás do encerramento das operações da Bittrex Global, que não os revelou no comunicado. A empresa é regulamentada em Lichtenstein e nas Bermudas.

Outras corretoras de criptomoedas também enfrentam processos da SEC nos Estados Unidos, como a Binance, cujo CEO pode renunciar em breve, segundo o Wall Street Journal. A Coinbase também enfrenta um processo similar. Já a Ripple, empresa por trás da criptomoeda XRP, obteve vitórias significativas contra a SEC este ano.

