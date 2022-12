Corretora cripto descentralizada Uniswap vai aceitar compras com cartões

A corretora de criptoativos descentralizada Uniswap fechou uma parceria com a fintech Moonpay para permitir que os usuários comprem criptomoedas em seu aplicativo usando cartões de débito, de crédito e transferências bancárias. A opção de transferência estará disponível para usuários na maioria dos estados dos EUA, Brasil, Reino Unido e na Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA, na sigla em inglês).

No anúncio, feito na terça-feira, 20, a Uniswap afirmou que seus usuários agora poderão converter moedas fiduciárias em criptomoedas nas redes blockchain Ethereum, Polygon, Optimism e Arbitrum em questão de minutos.

A Uniswap defende que as exchanges descentralizadas (DEX, na sigla em inglês) são uma opção muito mais segura do que as exchanges centralizadas (CEX, na sigla em inglês) para os usuários por causa de sua proteção integrada, interação com carteiras autocustodiais e por se tratarem de protocolos imutáveis e não permissionados, atuando como livros-razão públicos e transparentes.

Inicialmente, a Uniswap suportará as novas opções de pagamento para os criptoaivos dai, ether, USDC, Tether (USDT), Wrapped bitcoin (wBTC), e Wrapped ether (wETH), dependendo da região do usuário.

A empresa declarou que a experiência de integração das finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) tem sido um grande obstáculo para a adoção das DEX, pois as CEX são vistas como mais convenientes pelos usuários, apesar dos riscos associados. A Uniswap espera que o novo lançamento melhore o processo de integração “sem taxas de spread no USDC, as taxas de processamento mais baixas do mercado e acesso instantâneo".

O anúncio da corretora de criptoativos ocorre em um momento em que várias plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas entraram em colapso, sendo a mais recente a FTX.

A Uniswap foi contestada por alguns membros da comunidade por atualizar sua política de privacidade para incluir a coleta e armazenamento de dados do usuário, o que para muitos vai contra os valores centrais das criptomoedas.

A política de privacidade, atualizada em 17 de novembro, revelou que a corretora de criptoativos coletará alguns dados disponíveis publicamente na blockchain, informações sobre os dispositivos do usuários, como informações acerca do navegador e dos sistemas operacionais utilizados, e informações sobre as interações dos usuários com seus provedores de serviços.

