Correção do bitcoin “é comum” e “poderia ter sido pior”, diz especialista do BTG

Nesta terça-feira, 25, o bitcoin intensificou seu movimento de correção de preço após o anúncio da corretora falida Mt. Gox, que pretende distribuir US$ 9 bilhões em bitcoin e bitcoin cash em julho deste ano.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.718, com queda de 3,1% nas últimas 24 horas. Desde segunda-feira, 24, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado vem sendo negociada no vermelho, mas de acordo com Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, movimentos corretivos como este são comuns.

“Isso acontece praticamente todo ano. Com o bitcoin em US$ 100 dólares isso aconteceu, em US$ 500 isso aconteceu, em US$ 1 mil, US$ 17 mil e agora em US$ 60 mil isso acontece de novo”, disse ele no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual. O programa está disponível na íntegra no YouTube.

“Mt Gox ganhou uma data para distribuir US$ 9 bilhões em bitcoin e bitcoin cash no início de julho. Então esse era o evento que o mercado tanto aguardava no sentido negativo, pensando em uma oferta circulante muito maior que pode fazer uma pressão de venda”, explicou.

“Olhando para o bitcoin, acho que a gente chegou em uma região interessante de compra para fazer aquela estratégia de comprar aos poucos”, acrescentou, mencionando a estratégia de investimento conhecida como Dollar Cost-Averaging (DCA).

Ainda segundo o especialista, a semana será agitada com dados macroeconômicos dos EUA que podem influenciar o mercado de criptomoedas. O investidor deve ficar de olho no PIB, divulgado na próxima quinta-feira, 27, e principalmente no PCE, divulgado na sexta-feira, 28.

“O PCE é mega importante para termos uma ideia mais clara de qual vai ser a decisão do Fed e o discurso de Jerome Powell, presidente da autarquia. Acredito que ainda não teremos cortes na taxa de juros dos EUA, mas a expectativa é grande para um corte em setembro”, concluiu o especialista.

