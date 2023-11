Corona cria sistema de pagamento com camisas de futebol em estádios e vendas disparam

A Corona inovou no México ao criar um sistema de pagamentos que facilita o consumo da bebida em estádios de futebol. Ao invés de dinheiro, cartão ou celular, os torcedores podem usar suas próprias camisas do time do coração para pagar pelas unidades de cerveja que consumirem em um mundo onde especialistas já cogitam o fim do dinheiro em papel.

A marca da multinacional belga-brasileira Anheuser Busch InBev afirmou em um vídeo que havia identificado uma queda nas vendas de cerveja próximo ao estádio Azteca, na Cidade do México. A Corona é patrocinadora do time de futebol América do México.

Isso porque os torcedores haviam parado de levar seus celulares e carteiras ao estádio por conta de furtos e roubos. Dessa forma, eles também não tinham como pagar pela cerveja que poderiam consumir durante os jogos.

A solução desenvolvida pela Corona em parceria com a VMLY&R Commerce para o problema foi batizada de “Jersey Pay”, ou “camisa de pagamento” em tradução livre.

O projeto envolve a inserção de um chip atrás do escudo das camisas dos torcedores, que se conecta às carteiras digitais. Durante os jogos, o pagamento é feito com o saldo das carteiras digitais através do escaneamento do escudo da camisa.

A iniciativa, que existe no México desde 2022, fez com que as vendas da Corona aumentassem 35% nos estádios na primeira semana. Neste mesmo período, mais de 30 mil chips foram inseridos em camisas, de acordo com informações da CMLY&R Commerce.

De lá para cá, o projeto “Jersey Pay” já recebeu cerca de 48 prêmios e reconhecimentos que vão desde design, usabilidade, entre outros.

