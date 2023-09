Coreia do Sul planeja projeto de lei para congelar criptomoedas roubadas pela Coreia do Norte

O governo da Coreia do Sul está planejando apresentar um projeto de lei que rastreará e congelará criptomoedas e ativos virtuais norte-coreanos usados para financiar programas de armas ilícitas, como o armamento nuclear.

De acordo com uma reportagem de um meio de comunicação local, o Korea JoongAng Daily, várias fontes governamentais anônimas confirmaram em 3 de agosto que o projeto de lei está em andamento. Um funcionário do governo que permaneceu anônimo teria dito que o projeto de lei refletiria a crença do presidente de que a estrutura de segurança cibernética do país precisa ser reparada.

Outra fonte não identificada que trabalha na administração disse que a versão mais recente do projeto de lei contém maneiras de “rastrear e neutralizar” criptomoedas e outros ativos virtuais roubados pela Coreia do Norte por meio de ataques hacker. Segundo o relatório, isto não foi incluído no projeto de lei inicial proposto pelo Serviço Nacional de Inteligência (NIS) em novembro de 2022.

Além da nova lei de cibersegurança, a administração também planeja a criação de um comitê nacional de cibersegurança sob o controle direto do presidente. O comitê aplicaria várias medidas para melhorar as defesas do país contra tentativas de pirataria cibernética por parte de entidades estrangeiras.

Hackers norte-coreanos roubam criptomoedas para o governo

Os hackers norte-coreanos roubaram uma grande quantidade de ativos digitais de inúmeras vítimas através de diferentes explorações. Em 18 de agosto, a empresa de inteligência blockchain TRM Labs estimou que cerca de US$ 2 bilhões foram perdidos em ataques cibernéticos norte-coreanos desde 2018. Os dados mostram que somente em 2023, a Coreia do Norte foi responsável pelo roubo de US$ 200 milhões em criptoativos, o que representa 20%. de todos os fundos roubados este ano.

Enquanto isso, o FBI dos Estados Unidos também está fazendo um esforço para rastrear hackers apoiados pelo Estado norte-coreano. Em 23 de agosto, o FBI sinalizou seis carteiras de bitcoin conectadas ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus. As carteiras continham 1.580 bitcoins, no valor de cerca de US$ 40 milhões, que se acredita serem os lucros de vários ataques hacker.

