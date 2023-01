'Contratos inteligentes abrem novas possibilidades de negócios', diz Banco Central

O Banco Central voltou a elogiar o ecossistema de contratos inteligentes (smart contracts, em inglês) afirmando que ele, assim como outras tecnologia, abrem novas possibilidades para os negócios.

Ainda de acordo com a autarquia, tecnologias emergentes, tais como infraestruturas de DLT, blockchain e contratos inteligentes, abrem espaço para novos modelos de negócios que buscam atender à demanda da população por meios nativos digitais de liquidação, a exemplo dos instrumentos e soluções disponíveis no ecossistema de criptoativos.

"A evolução dos sistemas financeiros a nível global tem se apoiado na modernização do arcabouço legal, no uso amplo e acessível de tecnologia segura e no foco em oferecer valor para o cidadão. Nesse contexto, bancos centrais e reguladores financeiros vêm cada vem mais se aproximando da visão de uma economia tokenizada", declarou o Banco Central.

Segundo a autarquia, isso tem ocorrido "através de inciativas relacionadas a moedas digitais de bancos centrais, bem como por meio da proposição de arcabouços regulatórios e modelos de supervisão focados no segmento de criptoativos".

A instituição afirma que cabe aos reguladores fomentar um ambiente seguro para a geração de novos negócios, ao mesmo tempo que se promove o acesso aos benefícios da digitalização da economia a uma base maior de cidadãos.

Para tanto, o Banco Central anunciou a realização de um evento focado na tokenização e nas criptomoedas. Chamado de "A tokenização das finanças: dos criptoativos às moedas digitais de banco central”, ele ocorrerá em Brasília no dia 14 de abril, na sede da instituição.

Segundo informou o BC, o workshop será dividido em subeixos temáticos: economia e finanças; direito; e tecnologia. Ele contará com trabalhos de pesquisadores, acadêmicos e do público em geral, que pode submeter seus artigos em formato PDF.

