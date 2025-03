Contratos futuros de Solana estreiam na Bolsa de Chicago, mas não igualam bitcoin e Ethereum

Os contratos futuros de preço de Solana estrearam na Bolsa de Chicago na última segunda-feira, 17, mas tiveram um desempenho abaixo do esperado. No primeiro dia de negociação, foram movimentados US$ 12,3 milhões (R$ 69 milhões, na cotação atual), distante do movimentado pelo bitcoin e pelo ether.

Dados reunidos pela empresa de análises K33 indicam que o desempenho dos futuros de Solana não foram negativos considerando a capitalização correspondente do bitcoin e do ether no momento de lançamento dos seus contratos na CME. Entretanto, os números absolutos são diferentes.

"Se você normaliza os volumes para as capitalizações de mercado nos dias de lançamento, o lançamento se alinha mais aos dois [bitcoin e ether]", comentou Vetle Lunde, head de pesquisa da K33, em uma publicação no X, antigo Twitter, na última terça-feira, 18.

Os dados reunidos pelo CME indicam que os contratos futuros de bitcoin movimentam US$ 103 milhões no primeiro dia de negociação quando estrearam na bolsa, em 17 de dezembro de 2017. O lançamento coincidiu com o auge de um dos ciclos de alta do mercado de criptomoedas.

Já o ether ganhou os seus contratos de preços futuros no início de 2022, ainda em um momento de alta para o mercado. No primeiro dia de negociação, os contratos movimentaram US$ 31 milhões, segundo dados reunidos pela K33.

A empresa também pondera que o lançamento dos futuros de Solana ocorreram em um momento negativo tanto para o mercado como um todo quanto para a Solana em específico. O setor de criptomoedas tem sido prejudicado pela forte aversão a risco entre investidores, perdendo capital.

Ao mesmo tempo, a Solana tem tido uma queda mais intensa, refletindo um declínio relevante na atividade de usuários no blockchain. Essa redução ganhou mais força após o colapso de diversas memecoins no início de 2025, afastando investidores e usuários da rede.

Apesar do resultado abaixo do esperado, o lançamento dos contratos futuros de Solana na Bolsa de Chicago é visto como um passo importante e positivo para a criptomoeda, potencialmente contribuindo para uma maior adoção institucional do ativo. O novo produto também pode facilitar o lançamento de ETFs nos EUA.

