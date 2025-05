Contrato futuro de bitcoin da B3 movimenta mais de R$ 2 trilhões em 1 ano

A B3 revelou na última sexta-feira, 16, que o contrato de futuro de bitcoin lançado na Bolsa de Valores em abril de 2024 movimentou R$ 2 trilhões em 1 ano de negociações. A empresa destacou ainda que o lançamento do produto, o seu primeiro de preços futuros de criptomoedas, já é considerando um "marco".

Os dados foram reunidos pela DataWise+, parceria entre a B3 e a Neoway, e aponta que foram negociados mais de 41 milhões de contratos entre abril de 2024 e abril de 2025. Considerando apenas o mês de abril deste ano, foram negociados mais de 4 milhões de contratos, alta de 4.189% em relação ao mês de estreia.

Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, avalia que "o lançamento do contrato futuro de bitcoin foi um marco e reafirmou o compromisso da B3 com a inovação orientada ao cliente. Desenvolvemos esse produto ouvindo o mercado para que o investidor pudesse acessar um produto de criptomoeda em mercado regulado".

"O volume expressivo de negociações confirma que o investidor está cada vez mais sofisticado e em busca de diversificação para suas estratégias de investimento”, comenta o executivo. Os dados apontam ainda que investidores não-residentes no Brasil lideraram as negociações.

O grupo representou 53% do total de negociações ao longo do último ano, seguidos por investidores pessoa física, que foram responsáveis por 39% do volume total. Já a terceira posição ficou com os fundos, que foram responsáveis por 7% do volume total negociado entre 2024 e 2025.

O contrato futuro de bitcoin foi lançado pela B3 em 17 de abril, permitindo a negociação em torno de preços futuros da criptomoeda diretamente pela Bolsa de Valores. O produto se baseia no índice Nasdaq Bitcoin Reference Price Index e apresenta vencimento mensal dos contratos.

Novos contratos futuros de criptomoedas

Os contratos contam atualmente com um valor 0,1 unidade de bitcoin, cerca de 10% do valor da criptomoeda em reais. Recentemente, a CVM autorizou a B3 a reduzir o tamanho do contrato em dez vezes, para 0,01 unidade. Segundo a empresa, a mudança vai entrar em vigor a partir de 16 de junho.

Além disso, a CVM também autorizou a oferta de contratos futuros de ether e de Solana. A B3 espera lançar os dois produtos em 16 de junho. Os dois contratos terão cotação em dólar e seguirão os índices Nasdaq Ether Reference Price e Nasdaq Solana Reference Price, respectivamente.

