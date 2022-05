Conta de artista famoso é invadida e hackers roubam R$ 2,1 mi em NFTs

No último domingo, 22, a conta do artista Beeple foi invadida por hackers, que causaram a perda de milhões em criptoativos de investidores. Por meio de um golpe, as vítimas foram ludibriadas e convencidas a clicar em um link falso, responsável por drenar os ativos de suas carteiras digitais.

Os hackers utilizaram a conta oficial do artista para tornar o golpe ainda mais elaborado. Desta forma, uma série de investidores não desconfiou das falsas promessas de um “sorteio de NFTs”, gerando a perda de aproximadamente R$ 2,1 milhões.

Beeple, ou Mike Winkelmann, é um dos artistas plásticos mais famosos do universo dos tokens não fungíveis. Ele se tornou conhecido por conta da obra “Everydays: The first 5.000 days”, que esteve em primeiro lugar na lista dos NFTs mais caros do mundo por um bom tempo em 2021.

A nova parceria do artista com a Louis Vuitton acabou virando o momento perfeito para os golpistas, que anunciaram um sorteio e uma pré-venda “surpresa”, para que os investidores não desconfiassem da falta de anúncios sobre o evento.

Desta forma, quem clicasse no link falso, teria os ativos de sua carteira digital roubados em um golpe conhecido como “phishing”. No total, o criminoso roubou cerca de US$ 438 mil em dois golpes. O primeiro roubou 36 ETH e o segundo 62 ETH, 37 WETH e 45 NFTs. O golpe ficou ativo na conta oficial de Beeple por cerca de cinco horas, e agora a sua posse já retornou para o artista.

Golpes no estilo “phishing” estão se tornando cada vez mais comuns no universo das criptomoedas e NFTs. Embora os ativos em si e seus desenvolvedores não tenham nenhuma relação com os crimes, são utilizados como isca para investidores, considerando que são assuntos em alta no momento. Outras coleções famosas, como Bored Ape Yacht Club e Azuki sofreram perdas significativas.

