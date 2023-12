Consórcio liderado pela TecBan realiza primeiras transações com solução de privacidade no Drex

Recentemente a TecBan, empresa por trás dos caixas eletrônicos Banco24Horas, anunciou a realização de suas primeiras transações com uma solução de privacidade no Drex, plataforma que irá integrar a nova moeda digital do Banco Central.

No dia 14 de dezembro, de acordo com a empresa em um comunicado, foram realizadas as primeiras transações utilizando o Zether, uma das soluções de privacidade escolhidas pelo Banco Central para testes.

Fase de testes de privacidade

No momento, o projeto piloto do Drex está em uma fase focada na privacidade de dados. Segundo Luiz Fernando Lopes, gerente de plataformas digitais da TecBan, os testes são responsáveis por proporcionar aprendizado para as instituições participantes para aprimorar a segurança, a experiência e a integração entre as tecnologias e plataformas.

“O início desta fase é uma grande conquista para todo o ecossistema envolvido no desenvolvimento do Drex. Termos alcançado esse resultado dentro do calendário previsto pelo Banco Central nos gera ótimas expectativas e é um indicativo de que estamos no caminho certo. A privacidade é uma das preocupações centrais do piloto e nós acabamos de testemunhar a sua concretização”, disse Luiz Fernando.

A partir de agora, as informações sobre as transações realizadas no piloto são anonimizadas, fazendo com que dados sensíveis de uma transação feita entre o Banco A e o Banco B são visíveis apenas por estas instituições, sem que os demais tenham acesso.

Ainda segundo Luiz Fernando Lopes em um comunicado enviado à EXAME, outro ponto importante é comparar o tempo de cada transação feita com e sem a solução de privacidade, capacidade de processamento entre outros, garantindo que o ambiente se mantenha escalável mesmo com a solução de privacidade, portanto ainda há muito o que ser feito, visto que ainda serão validadas outras duas soluções de privacidade além do Zether.

No piloto do Drex, a TecBan lidera o consórcio formado com outras 10 instituições: Banco da Amazônia, Pinbank Brasil, Dinamo, Banco Arbi, Ntokens, ClearSale, Foxbit Servicos, CPQD, AWS e Parfin.

