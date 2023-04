Conheça a Inteligência Artificial Geral, que promete ampliar capacidades humanas

Por Gustavo Mee*

Uma das áreas mais promissoras do segmento de inteligência artificial envolve a chamada Inteligência Artificial Geral, ou AGI, na sigla em inglês. O seu objetivo é criar sistemas que sejam mais inteligentes do que os seres humanos, capazes de realizar qualquer tarefa intelectual.

A AGI pode trazer inúmeros benefícios para a humanidade, como aumento da produtividade, descoberta de novos conhecimentos científicos e ampliação das capacidades humanas, mas também apresenta riscos significativos, como o uso inadequado e o impacto potencial sobre o mercado de trabalho e a desigualdade social.

Em uma carta aberta, Sam Altman, fundador da OpenAI, uma das principais empresas de desenvolvimento de inteligência artificial do mundo, afirmou que a missão da empresa é garantir que a AGI beneficie toda a humanidade. Altman ressaltou que, se a AGI for bem-sucedida, essa tecnologia poderá melhorar a humanidade, turbinar a economia global e levar a novas descobertas científicas impressionantes.

No entanto, Altman, cuja empresa criou o agora famoso ChatGPT, destacou que as inteligências artificiais gerais também apresentam riscos significativos, incluindo possíveis problemas ligados ao seu mau uso, podendo chegar até a acidentes drásticos e desordens sociais.

Devido ao grande potencial em tornos dos benefícios da AGI, Altman afirmou que não é possível ou desejável que a sociedade pare o seu desenvolvimento para sempre. Em vez disso, a sociedade e os desenvolvedores de tipo de inteligência artificial precisam descobrir como fazê-lo da maneira correta.

Altman afirmou que é fundamental que haja uma discussão aberta e ampla sobre os riscos e benefícios da AGI e que as pesquisas e o desenvolvimento dessa tecnologia sejam realizados de forma responsável. É importante que governos, pesquisadores e desenvolvedores trabalhem juntos para garantir que a AGI seja usada para o bem da humanidade e que seus riscos sejam minimizados.

A criação da AGI seja talvez o projeto mais importante, promissor de nossa história, porém ainda apresenta uma série de riscos e desafios. Os avanços das inteligências artificiais assustam diversas pessoas, como Elon Musk e outros especialistas que recentemente pediram uma pausa de 6 meses no avanço da tecnologia. Porém será possível pausar a transição para um mundo com superinteligência?

*Gustavo Mee é especialista em inteligência artificial. Com mais de 2 milhões de seguidores e 100 milhões de visualizações nas redes sociais, Gustavo estuda novas tecnologias desde 2016, tendo, inclusive, passado um período no Vale do Silício em 2022.

