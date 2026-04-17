Conflito no Irã mostra que bitcoin pode superar os US$ 34 trilhões do ouro, afirma Bitwise

O mercado endereçável do bitcoin tem potencial para superar o mercado de ouro de US$ 34 trilhões caso venha a ser amplamente utilizado tanto como moeda quanto como reserva de valor, segundo o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan.

Hougan disse na terça-feira que, embora o bitcoin tenha sido visto como um concorrente do ouro, a guerra no Irã mostrou que o bitcoin também pode atuar de forma “semelhante a uma moeda”, referindo-se ao plano proposto pelo Irã de cobrar pedágios que podem ser pagos em cripto para navios navegarem pelo Estreito de Ormuz.

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“Em um mundo onde países transformaram seus sistemas financeiros em armas, o bitcoin está emergindo como uma alternativa apolítica”, disse Hougan.

“Isso mostra que o mercado endereçável total do bitcoin provavelmente é muito maior do que apenas o mercado de ouro.”

Hougan já havia previsto que, se o bitcoin capturar apenas 17% do mercado de reserva de valor na próxima década, poderia atingir US$ 1 milhão por moeda. Assumir um papel como moeda internacional provavelmente levaria esse valor ainda mais alto.

“Se o bitcoin começar a assumir um papel duplo como reserva de valor, como o ouro, e como moeda de fato, como o dólar, talvez precisemos revisar nossas projeções para cima.”

O bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 74.500, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,4 trilhão, segundo dados do CoinGecko. O ouro é negociado a US$ 4.854 por onça, e sua capitalização de mercado é estimada em mais de US$ 33,7 trilhões até quarta-feira.

O bitcoin já funciona como reserva de valor para pessoas em economias com alta inflação.

Cidadãos da Argentina, Turquia e Venezuela enfrentaram inflação persistente e colapso de suas moedas, levando muitos a migrar para o bitcoin como forma de proteger seu patrimônio.

Uma pesquisa da Coinbase em janeiro mostrou que 87% dos argentinos apontaram cripto e blockchain como formas de aumentar sua independência financeira, enquanto quase três em cada quatro entrevistados veem os criptoativos como solução para desafios como a inflação.

O bitcoin também tem sido adotado por empresas que buscam fortalecer seus balanços.

Empresas privadas e públicas monitoradas pela BitBo possuem coletivamente mais de 1,5 milhão de bitcoins, avaliados em mais de US$ 116 bilhões.

No entanto, o bitcoin também cresceu como meio de pagamento, com a editora acadêmica Springer Nature identificando cerca de 11.000 comerciantes globalmente, com base em dados do BTC Map, que atualmente aceitam bitcoin como forma de pagamento.

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