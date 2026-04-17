Conflito no Irã mostra que bitcoin pode superar os US$ 34 trilhões do ouro, afirma Bitwise

Ouro: conflito no Oriente Médio estava amparando preço da commodity até então. (Getty Images)
Agência de notícias
Publicado em 17 de abril de 2026 às 09h30.
O mercado endereçável do bitcoin tem potencial para superar o mercado de ouro de US$ 34 trilhões caso venha a ser amplamente utilizado tanto como moeda quanto como reserva de valor, segundo o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan.
Hougan disse na terça-feira que, embora o bitcoin tenha sido visto como um concorrente do ouro, a guerra no Irã mostrou que o bitcoin também pode atuar de forma “semelhante a uma moeda”, referindo-se ao plano proposto pelo Irã de cobrar pedágios que podem ser pagos em cripto para navios navegarem pelo Estreito de Ormuz.
“Em um mundo onde países transformaram seus sistemas financeiros em armas, o bitcoin está emergindo como uma alternativa apolítica”, disse Hougan.
“Isso mostra que o mercado endereçável total do bitcoin provavelmente é muito maior do que apenas o mercado de ouro.”
Hougan já havia previsto que, se o bitcoin capturar apenas 17% do mercado de reserva de valor na próxima década, poderia atingir US$ 1 milhão por moeda. Assumir um papel como moeda internacional provavelmente levaria esse valor ainda mais alto.
“Se o bitcoin começar a assumir um papel duplo como reserva de valor, como o ouro, e como moeda de fato, como o dólar, talvez precisemos revisar nossas projeções para cima.”
O bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 74.500, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,4 trilhão, segundo dados do CoinGecko. O ouro é negociado a US$ 4.854 por onça, e sua capitalização de mercado é estimada em mais de US$ 33,7 trilhões até quarta-feira.
O bitcoin já funciona como reserva de valor para pessoas em economias com alta inflação.
Cidadãos da Argentina, Turquia e Venezuela enfrentaram inflação persistente e colapso de suas moedas, levando muitos a migrar para o bitcoin como forma de proteger seu patrimônio.
Uma pesquisa da Coinbase em janeiro mostrou que 87% dos argentinos apontaram cripto e blockchain como formas de aumentar sua independência financeira, enquanto quase três em cada quatro entrevistados veem os criptoativos como solução para desafios como a inflação.
O bitcoin também tem sido adotado por empresas que buscam fortalecer seus balanços.
Empresas privadas e públicas monitoradas pela BitBo possuem coletivamente mais de 1,5 milhão de bitcoins, avaliados em mais de US$ 116 bilhões.
No entanto, o bitcoin também cresceu como meio de pagamento, com a editora acadêmica Springer Nature identificando cerca de 11.000 comerciantes globalmente, com base em dados do BTC Map, que atualmente aceitam bitcoin como forma de pagamento.
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