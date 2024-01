Concurso público: BC vai pagar salário de R$ 21 mil para funcionários do Drex, Pix e outros projetos

O Banco Central divulgou nesta semana a abertura de um novo concurso público que oferece 100 vagas imediatas para contratação, sendo 50 para a área de Economia e Finanças e outras 50 para Tecnologia da Informação.

Os novos funcionários do BC devem atuar em projetos como Drex, Pix e Open Finance, todos ligados à Agenda BC#, entre outras funções. Com salário inicial de R$ 20.924,80 e carga horária de 40 horas semanais, o concurso busca fortalecer os quadros de analistas atuais da autarquia.

O processo seletivo será conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), em colaboração com o Banco Central.

Os requisitos para os candidatos incluem possuir diploma de conclusão de nível superior em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação. As inscrições serão aceitas a partir de 22 de janeiro até 20 de fevereiro, com uma taxa de R$ 150.

As provas, agendadas para 19 de maio em todas as capitais do país, consistirão em quatro etapas. A primeira compreenderá uma prova objetiva de conhecimentos básicos, abordando língua portuguesa, noções de lógica e estatística, direito administrativo, fundamentos de micro e macroeconomia, além de uma prova objetiva de conhecimentos específicos conforme a área escolhida. Duas provas discursivas também fazem parte da avaliação.

Concurso Público

A distribuição das vagas prevê a aprovação de 300 candidatos, 150 para cada carreira. A limitação para cada cargo abrange 112 pessoas em ampla concorrência, 8 pessoas com deficiência e 30 pessoas autodeclaradas negras. Para as vagas imediatas, a distribuição será de 37 pessoas na ampla concorrência, 3 pessoas com deficiência e 10 pessoas autodeclaradas negras.

Além das provas, o processo seletivo incluirá sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos. Na segunda etapa, os aprovados participarão de um programa de capacitação, que é eliminatório e classificatório. O concurso público é considerado essencial para o Banco Central avançar com os projetos do Pix, Drex e outros ligados à agenda de desenvolvimento e digitalização da autarquia.

Recentemente, o chefe de Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro Angelo Duarte afirmou que a agenda evolutiva do Pix, por exemplo, está impactada porque o quadro de funcionários não acompanhou a quantidade de novos projetos incorporados pelo BC nos últimos anos. Entre eles está o Drex, uma moeda digital emitida por banco central (CBDC).

Para 2024, Duarte revelou que o BC deverá lançar apenas o Pix Automático, definido em outubro durante uma plenária do Fórum Pix, ambiente de discussões e de coordenação dos diversos agentes de mercado para assuntos relacionados a pagamentos instantâneos no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Enquanto isso, lançamentos como o Pix Internacional, integração a sistemas de transações digitais de outros países, o Pix Offline, efetuação de operações sem a conexão a internet, e o Pix Parcelado, que se encontra em fase de testes porém sem previsão de implementação, podem ficar paralisados.

Embora Angelo Duarte não tenha pormenorizado o déficit do Banco Central em seu quadro funcional, o problema já é de conhecimento público. Um movimento ligado à questão é o Drexit, termo que faz alusão ao "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia.

Nesse caso, o Drexit diz respeito à ameaça de saída de funcionários do BC para a iniciativa privada devido à oferta de salários mais competitivos, em sua maioria profissionais ligados ao desenvolvimento do Drex e outros projetos de digitalização da economia. Entretanto, há outras questões para a limitação de funcionários, frente às demandas da autarquia.

Uma delas é a reivindicação de um bônus de produtividade nos moldes do que foi regulamentado para a Receita Federal, e a não realização de novos concursos.

