'Concentre-se na tecnologia, não no preço' diz criador da Ethereum sobre mercado de baixa

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, compartilhou alguns conselhos sábios para os traders que estão sentindo o impacto do mercado de baixa das criptomoedas: concentre-se na tecnologia e não no preço.

O cofundador da Ethereum fez a recomendação em resposta a uma postagem de 3 de dezembro do autodenominado investidor cripto CoinMamba, ecoando o que muitos investidores de criptomoedas provavelmente estão sentindo no momento .

"Depois de 9 anos em cripto, estou meio exausto. Quero seguir em frente e fazer algo diferente com minha vida. Cansado de todos esses golpistas e fraudadores", disse CoinMamba.

A indústria cripto continuou a ser bombardeada com notícias desagradáveis ​​desde o colapso da FTX e o contágio resultante, que recentemente reivindicou a exchange cripto BlockFi .

O protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) baseado no BNB Chain, Ankr, confirmou recentemente que foi atingido por uma exploração multimilionária em 1º de dezembro.

Mesmo antes disso, os hackers já haviam sido responsáveis ​​pelo roubo de mais de US$ 2,98 bilhões em ativos digitais em 2022, segundo estatísticas da empresa de segurança blockchain PeckShield.

Uma grande parte foi da exploração da ponte Ronin , que resultou em US$ 625 milhões em criptoativos roubados em março.

No entanto, como forma de combater toda a negatividade, Buterin sugere afastar-se dos “círculos” de negociação/investimento e, em vez disso, aproximar-se do “ecossistema de tecnologia e aplicativos”.

"Eu recomendaria aumentar sua distância dos círculos de negociação/investimento e se aproximar do ecossistema de tecnologia e aplicativos. Aprenda sobre ZK-SNARKs, visite um encontro na América Latina, ouça as chamadas de All Core Devs e leia as notas até memorizar todos os números EIP…”, acrescentou.

O touro do Ether e o apresentador do The Daily Gwei Anthony Sassano concordaram, dizendo que o mercado de baixa é o "momento perfeito" para deixar de observar o mercado e aprender mais sobre a tecnologia.

"Muito mais sinal do que ruído (especialmente no ecossistema Ethereum) e o lado técnico é muito mais empolgante do que os mercados de qualquer maneira."

O Ethereum deu aos investidores muito em que se concentrar este ano, com a conclusão do tão esperado The Merge em 15 de setembro , que viu a rede mudar do consenso de proof-of-work (PoW) para proof-of-stake (PoS).

Buterin posteriormente adicionou uma nova categoria de marcos ao roteiro técnico da Ethereum, que visa melhorar a resistência à censura e a descentralização da rede Ethereum.

“Estar nisso para a tecnologia já é um pivô de cultura significativo e positivo, em relação a estar nisso para movimentos de preços”, disse Buterin em seu recente post no Twitter.

Em novembro, Buterin disse à Bloomberg que o colapso da bolsa cripto FTX trouxe lições para todo o ecossistema cripto.

Ele rotulou o colapso do FTX como uma “grande tragédia”, mas também observou que o problema estava nas pessoas, não na tecnologia – acrescentando que a estabilidade subjacente do livro-razão distribuído e a tecnologia que impulsiona a economia de criptoativos não foi questionada.

