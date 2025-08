Compras por empresas reduziram impacto de venda de US$ 9 bilhões em bitcoin, diz CEO

Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital, minimizou nesta semana os impactos da venda de US$ 9 bilhões em bitcoin coordenada pela sua empresa em nome de um investidor misterioso. Segundo o executivo, a demanda pela criptomoeda por companhias acabou evitando que o ativo tivesse uma queda intensa.

Durante a divulgação dos resultados trimestrais da Galaxy Digital, Novogratz falou sobre a venda das 80 mil unidades da criptomoeda. A operação foi uma das maiores da história do setor. Entretanto, ele disse que os ativos vendidos foram absorvidos pelo mercado "quase instantaneamente".

"Chame de milagre, sorte, timing, uma combinação de tudo isso, mas a execução ocorreu quando estava ocorrendo uma quantidade imensa de compras. Essas compras vieram principalmente de empresas que estão incluindo o bitcoin em seus balanços", comentou.

O executivo citou nominalmente duas empresas ao elogiar a forte demanda corporativa pela criptomoeda. A primeira foi a Strategy, antiga MicroStrategy, que foi pioneira na criação de uma reserva corporativa do ativo e é a maior detentora institucional, realizando compras periódicas.

A segunda foi a Trump Media, empresa do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A companhia anunciou em julho que adquiriu mais de US$ 2 bilhões em unidades de bitcoin para a criação de sua reserva. O movimento ocorreu exatamente durante as vendas pela Galaxy.

"A demanda encontrou a oferta. Enquanto isso continuar, os preços das criptomoedas permanecerão bons", avaliou Novogratz. O executivo não deu mais detalhes sobre a venda ou sobre o cliente que é dono das unidades de bitcoin há mais de 14 anos.

Investigações por empresas de análise de blockchain indicam que o investidor misterioso obteve as 80 mil unidades da criptomoeda logo no início do projeto, por meio do processo de mineração. Ele deixou os ativos parados desde 2011 até decidir vendê-los para embolsar os lucros.

À época, cada unidade da criptomoeda valia menos de US$ 5. Hoje, cada unidade tem um preço de mais de US$ 118 mil. Com isso, ele conseguiu acumular um dos maiores lucros da história do mercado cripto, na casa dos 30.000.000%. As vendas ocorreram ao longo de todo o mês de julho.

