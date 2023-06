Compradores de fan token do Cruzeiro vão receber R$ 158 mil por venda de jogador

Os compradores do Cruzeiro Token, fan token lançado pelo time de futebol Cruzeiro, vão receber nesta quinta-feira, 1º, a segunda "parcela" de pagamentos referentes à venda do volante Éderson, que ocorreu em 2022. No total, serão distribuídos R$ 158.996,49 entre todos os atuais detentores dos criptoativos, com mais pagamentos previstos neste ano.

Para receber os valores, os detentores precisam estar com o criptoativo do Cruzeiro em conta até um dia antes da data da distribuição. O token deve estar guardado ou na Bitypreço, a plataforma onde ele é negociado, ou na Liqi, sua emissora. A previsão é que ainda ocorram outros quatro pagamentos ao longo de 2023 referentes à transferência do jogador do Salaternita para o clube italiano Atalanta. Com isso, os repasses totalizarão R$ 900 mil para os detentores.

A distribuição é proporcional à quantidade de fan tokens do Cruzeiro em posse nas carteiras dos investidores, sendo pagos desta vez R$0,20 para cada token. Considerando todos os repasses já realizados para os compradores, foram R$813 mil distribuídos desde o lançamento do criptoativo, trazendo um retorno de R$1,02 por token.

Avaliado atualmente em R$13,93, o CRZO - como o fan token é conhecido - teve uma valorização até o momento de 7,32%, aproximadamente 1,22% ao mês desde o primeiro repasse, em dezembro de 2022. "Agora que já tivemos mais de cinco pagamentos, as pessoas conseguem visualizar melhor o valor do token. E esse valor é partilhado entre o clube, os atletas a tecnologia e, obviamente, os investidores" disse Daniel Coquieri, CEO da Liqi Digital Assets. A fintech foi a responsável pela emissão dos fan tokens.

Fan token do Cruzeiro

Com mais de 200 atletas na cesta do Cruzeiro Token, todas as transações envolvendo jogadores formados pelas categorias de base do clube geram repasses de parte dos valores negociados para os compradores dos criptoativos. A transferência de Éderson, por exemplo, movimentou R$ 117 milhões, com os detentores do ativo recebendo parte desse valor. Além disso, em janeiro, os compradores também receberam um repasse referente à transferência de Éderson do Corinthians para o Salaternita.

Para Ney Pimenta, CEO das plataformas Bitybank e Bitypreço, “com este excelente desempenho até o momento, além de mais quatro anos pela frente, o Cruzeiro Token vem se mostrando uma excelente oportunidade para investidores e torcedores".

Os pagamentos acontecem através do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que recompensa clubes que financiaram um jogador em início de carreira, caso do time e de Éderson. Dessa forma, quem compra o Cruzeiro Token tem acesso a uma parte da porcentagem que o clube recebe a cada negociação de um jogador formado pelo clube até os 23 anos do atleta, a partir de sua segunda transferência após sair do Cruzeiro.

