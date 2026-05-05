Como um grupo de futuristas anteviu a próxima geração da Web e atrai as maiores empresas do país?

A comunidade da chamada terceira geração da internet, ou Web3, deixou de ocupar nichos específicos e passou a integrar a agenda estratégica de grandes empresas. Inovações desse meio como inteligência artificial, blockchain e ativos digitais já estão no dia-a-dia das pessoas e negócios.

Desenvolvedores, investidores e empreendedores que já acompanhavam esse avanço com antecedência agora estruturam iniciativas para discutir e testar aplicações práticas dessas tecnologias, antecipando tendências que começam a se consolidar no mercado.

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“A tecnologia já chegou. A pergunta agora não é mais ‘o que é isso?’, mas ‘qual é a estratégia?’”, afirma Sabrina Olivo, que atua na curadoria de conteúdos voltados à adoção de blockchain e ativos digitais.

É nesse contexto que iniciativas como o TokenNation ganham espaço. O evento, que acontece nos dias 1 e 2 de junho na Fundação Bienal de São Paulo, reúne especialistas, empresas e profissionais do setor para discutir aplicações práticas de tecnologias emergentes.

TokenNation 2026

Segundo Marco Affonseca, CEO do grupo responsável pela organização, a proposta é conectar diferentes áreas envolvidas na transformação digital. “É impressionante como, a cada ano, cresce o envolvimento de grandes empresas no evento. Claramente a nova geração acelerou a sua chegada”, afirma.

A programação é dividida em diferentes frentes, incluindo inteligência artificial, blockchain e estratégias de adoção no mercado. A ideia é refletir como essas tecnologias vêm sendo incorporadas por empresas de diferentes setores.

“Estamos literalmente vivendo a história sendo escrita”, diz Helena Freitas, especialista em inteligência artificial. “Há alguns anos, esses temas eram vistos como distantes. Hoje, empresas já discutem como aplicá-los em seus produtos e operações.”

Integração entre tecnologia e negócios

Um dos pontos centrais do debate atual é a integração dessas ferramentas ao cotidiano das organizações. Isso inclui desde o uso de IA em processos internos até a adoção de infraestrutura baseada em blockchain para pagamentos, contratos e gestão de dados.

“A próxima geração já não é mais próxima: ela já começou”, afirma a jornalista Aline Fernandes, que acompanha o desenvolvimento dessas tecnologias.

Além dos painéis e discussões, o evento também inclui iniciativas voltadas à formação de profissionais, como hackathons e programas educacionais. A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento e estimular o desenvolvimento de soluções com aplicação prática.

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