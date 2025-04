Como o Brasil se tornou um laboratório para o futuro dos pagamentos

O Brasil se consolidou como um dos maiores inovadores no setor de pagamentos digitais, e o Pix é um grande exemplo disso. Mas como essa revolução está impactando o mercado global de pagamentos? Como o Brasil está ajudando a moldar o futuro das transações digitais em todo o mundo?

Para responder essas perguntas, Juan D'Antiochia, General Manager da Worldpay, compartilha sua visão sobre a evolução dos pagamentos, o papel do Brasil como líder nesse processo e o futuro das carteiras digitais no podcast do Future of Money. Entenda como a inovação brasileira está ganhando cada vez mais destaque e transformando a forma como as transações financeiras acontecem globalmente. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

