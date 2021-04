Como investir em bitcoin? Veja dicas na live da EXAME com o BTG

Qual a melhor maneira de investir em bitcoin para aproveitar a valorização da moeda digital? Para explicar o assunto, a EXAME realiza uma live na próxima quinta-feira, 22, com especialistas do BTG Pactual digital. O evento será totalmente gratuito e terá início às 18h no YouTube e no Instagram da Exame e no Instagram da EXAME Invest.

Desde que começou a chamar a atenção do grande público, o bitcoin vem quebrando recordes de cotação – tendo saltado de centavos para mais de 60.000 dólares em apenas dez anos. Não à toa, há cada vez mais pessoas interessadas em criar uma reserva de valor na moeda digital.

Para ajudar a entender o que explica o sucesso deste mercado e como começar a investir em bitcoin de maneira simples, a EXAME convidou três especialistas do ramo para o debate. São eles:

Nicholas Sacchi, head de cryptoassets e do portal Future of Money;

Will Landers, head de renda variável da BTG Pactual Asset Management ;

Eduardo Miquelotti, business manager da BTG Pactual Asset Management.

Com a mediação de Juliana Machado, especialista em fundos de investimento da EXAME Invest Pro, o evento abordará temas como a relevância do criptoativo no cenário atual, perspectivas para outros mercados e as principais vantagens de investir em bitcoin por meio de um fundo especializado.

Fundo de bitcoin

Entre as formas de investimento na criptomoeda, os fundos de bitcoin se destacam por permitir a exposição do patrimônio à valorização desse mercado de maneira simples, segura e acessível. Isso porque, da mesma maneira que os fundos de ações, há um gestor profissional que fica responsável pela administração do fundo.

Primeiro fundo de bitcoin com gestão ativa desenvolvido por um banco de investimentos brasileiro, o BTG Pactual Bitcoin 20 FIM está disponível para investimento na plataforma do BTG Pactual digital desde o início de abril. Ele se destaca principalmente pela acessibilidade, já que é possível começar a fazer aportes com apenas 1 real.

