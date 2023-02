Como evitar o roubo de NFTs, de acordo com profissionais do setor

Conforme os tokens não fungíveis (NFTs) atraem mais usuários, eles também chamam a atenção dos golpistas. Atores mal-intencionados na Web3 estão de olho em colecionáveis digitais, com milhões sendo perdidos por meio de golpes e vários ataques.

De acordo com os profissionais que trabalham no espaço Web3, conhecida como a nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas e NFTs, existem várias maneiras e ferramentas para evitar ser vítima de roubo de NFTs. Além disso, os usuários também podem realizar várias ações após perderem seus colecionáveis digitais para hackers.

Ronghui Gu, cofundador e CEO da empresa de segurança blockchain CertiK, disse ao Cointelegraph que o primeiro e mais importante passo é sempre a devida diligência. “Evite clicar em links suspeitos e tenha muito cuidado ao assinar aprovações de tokens”, compartilhou Gu.

Indo um passo adiante, o executivo compartilhou outras práticas recomendadas, como verificar e revogar periodicamente permissões desnecessárias e segregar NFTs em diferentes carteiras de acordo com sua finalidade. Ele também explicou que:

“Retenções de longo prazo devem ser mantidas em uma carteira segura que interaja minimamente, se é que interage, com os aplicativos. As carteiras de hardware têm uma curva de aprendizado um tanto íngreme, mas o investimento de tempo vale a pena.”

Quando questionado sobre o que pode ser feito quando os ativos forem perdidos, Gu compartilhou que é lamentável, mas “não há muito” que os usuários possam fazer para recuperar os ativos. No entanto, os mercados NFT podem colocar os NFTs na lista negra para que eles não possam mais ser negociados.

“Aumentar a conscientização sobre golpes comuns é um esforço contínuo. Educar os usuários sobre as formas mais seguras de fazer transações e como eles podem minimizar seus riscos é o primeiro passo”, acrescentou.

Embora as carteiras de hardware possam ser uma ótima solução, Michael Pierce, CEO da empresa de segurança Web3 NotCommon, disse que ainda há riscos envolvidos. Ele explicou que:

“As pessoas devem comprar o hardware diretamente do fabricante para minimizar qualquer chance de a carteira ter sido adulterada antes que a pessoa a receba.”

Enquanto isso, se o golpe ou ataque já tivesse ocorrido, Pierce recomendava que as vítimas denunciassem a bancos de dados como o NotCommon “para ajudar a manter outras pessoas seguras e identificar o golpista”. Se as perdas potenciais forem significativas, o executivo instou as vítimas a tomarem medidas legais, se possível.

Mohamed Issa, estrategista sênior da empresa de dados Chainalysis, também compartilhou algumas ideias sobre o assunto. De acordo com Issa, à medida que os NFTs se tornam uma das áreas de crescimento mais rápido em criptomoedas, eles se tornam um “alvo preferencial para hackers”. Ele explicou que:

“As transações NFT estão criando um novo desafio para a investigação de criptomoedas, pois os protocolos descentralizados são mais complexos e muito difíceis de rastrear em comparação com os serviços centralizados tradicionais”.

Issa também disse ao Cointelegraph sobre a importância de ser proativo ao ser vítima de roubo. Embora seja muito importante denunciar golpes e ataques hacker para as autoridades, ele acredita que os detentores de NFT podem proteger seus investimentos com ferramentas como o Storyline, um software de análise criado por sua empresa.

Issa acredita que a ferramenta pode permitir que os usuários ajudem os investigadores após serem hackeados e os ajudem a se concentrar nas transações e fundos que mais importam.

O diretor de operações de crescimento da BNB Chain, Alvin Kan, também compartilhou que os usuários podem usar ferramentas como revoke.cash - uma maneira de verificar o status da carteira e revogar aprovações - e extensões de navegador que fornecem avisos de risco antes de assinar contratos.

Dentro do ecossistema BNB Chain, Kan disse ao Cointelegraph que há esforços da comunidade para fornecer mais ferramentas de segurança específicas para NFTs. O executivo falou sobre uma ferramenta NFT que detecta a autenticidade de NFTs chamada GoPlus e outras iniciativas em toda a cadeia, como Red Alarm e AvengerDAO da DappBay, que Kan acredita ajudar os usuários a ficarem um passo à frente dos golpistas. Ele explicou que:

“Essas ferramentas, com a contribuição dos projetos do ecossistema, avaliam os níveis de risco do projeto em tempo real e alertam os usuários sobre DApps potencialmente arriscados para que os usuários não interajam com DApps e contratos maliciosos.”

Depois de se tornar vítima de um ataque hacker ou golpe, Kan destacou que é importante entrar em contato com os mercados NFT. Quando tudo mais falhar, o executivo disse que queimar o token pode ser o último recurso. Entrar em contato com o projeto NFT e pedir que queimem o token afetado ou roubado pode ser a solução final.

