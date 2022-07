Como escolher uma plataforma cripto com segurança?

Quantas vezes você já viu alguém ser prejudicado financeiramente porque não soube escolher uma plataforma de negociação séria para iniciar seus investimentos em criptomoedas?

Não é incomum vermos casos de plataformas descentralizadas serem hackeadas e os saldos dos usuários serem drenados dessas aplicações.

Como segurança é um tema de suprema importância no mercado cripto, afinal, é o seu dinheiro que está em jogo, nesta edição do podcast Nicholas Sacchi, Gabriel Rubinsteinn e Lucas Josa elencam os critérios que você deve avaliar na hora de escolher uma plataforma para negociar suas criptos:

