Como a tecnologia blockchain pode ajudar o mercado de anúncios?

Após muitos adiamentos, o Google começou enfim a desativar os cookies de terceiros do seu navegador. O cenário que agora atinge 1% da base de usuários do Chrome, será implementado para toda a base do navegador até o fim de 2024.

O anúncio sobre o fim dos cookies foi feito em 2021, mas veio sendo adiado nos últimos dois anos devido a necessidade de adaptação do mercado. E agora com a implementação acontecendo e os impactos batendo na porta a pergunta que fica é, será que as empresas e o mercado publicitário estão prontas?

Antes de mais nada, é importante entendermos o que muda em um mundo sem cookies. De forma simplificada, podemos dizer que os cookies são pequenos pedaços de informação que os sites guardam no seu navegador toda vez que você os visita. Essas informações ajudam os sites a se lembrarem de quem você é e o que você fez no site.

Por exemplo, eles podem lembrar seu nome de usuário, suas preferências de idioma ou até mesmo o que você colocou no seu carrinho de compras. Isso torna sua experiência online mais personalizada e conveniente.

Todas essas informações captadas pelos cookies tem um nome, dados do usuário, e ele é utilizado para identificar audiências e com isso, te apresentar uma oferta exatamente do produto que você estava precisando .

Até 2018 e o escândalo do Cambridge Analytics acontecer, existiam poucas regras com relação ao uso dos dados do usuário, e eram inúmeros os casos de empresas que usavam esses dados para prever hábitos de consumo de seus usuários.

Um caso clássico que ocorreu em 2012 foi do algoritmo de previsão de gravidez construído pela empresa Target. A partir dos dados de consumo de suas clientes o time de big data da empresa conseguiu detectar a probabilidade das clientes estarem grávidas e com isso passavam a ofertar produtos relacionados a gravidez para essas usuárias. Interessante né?

Isso se não tivesse acontecido do algoritmo detectar a gravidez de uma adolescente antes mesmo que seus pais soubessem. Conseguem imaginar a reação destes pais ao ver a filha adolescente recebendo anúncios de produtos relacionados a gravidez? É aí que entramos na grande discussão sobre o cookies, a privacidade, que nos leva aos dias de hoje.

Não podemos negar que o uso dos dados dos usuários ajudou marcas e anunciantes a construírem suas estratégias e a tornarem o ato de comprar online algo muito mais personalizado. Mas o cenário está mudando, a privacidade do usuário está cada vez mais em alta e o marketing digital que fez os grandes anunciantes migrarem milhões de suas verbas de marketing da tv para o digital, já não é mais o mesmo e ele está prestes a mudar novamente.

E como aqui falamos sobre tecnologia, quais tecnologias podem ser alternativas para o mercado de anunciantes?

Não é exagero dizer que na Web 2 nós somos o produto e que todas essas mudanças que estão ocorrendo contribuem para devolver o poder de volta às mãos do usuário. E isso é exatamente o que a Web 3 prega, um usuário no controle, logo, podemos sim ver o blockchain ajudando o mercado publicitário nesse momento. As possibilidades são muitas mas trouxe algumas que ao meu ver são de mais rápida aplicação:

Soluções de identidade no blockchain: a Web3 está transformando as estratégias de marketing ao incorporar soluções de identidade baseadas em blockchain. Essa abordagem permite aos usuários terem maior controle sobre seus dados, fornecendo consentimento explícito para compartilhamento.

Os protocolos de identidade descentralizados, sem depender de cookies de terceiros, oferecem aos profissionais de marketing a oportunidade de construir confiança e engajamento, priorizando a privacidade do usuário.

Incentivos e programas de fidelidade tokenizados: na era da Web3, surgem tokens e criptomoedas como protagonistas. Profissionais de marketing podem explorar esses recursos para desenvolver programas inovadores de fidelidade e incentivos, recompensando usuários por seu envolvimento, atenção e compartilhamento de dados.

Ao oferecer recompensas e benefícios baseados em tokens, abre-se espaço para estimular a participação do usuário e fortalecer as conexões com o público-alvo. Uma nova abordagem que redefine a relação entre marcas e consumidores. Algo que já está sendo feito com sucesso por marcas internacionais como Starbucks, Nike e nacionais como o time de futebol Grêmio.

Experiências tokenizadas na Web3

Na vanguarda do marketing da Web3, os tokens não-fungíveis (NFTs) emergem como ferramentas poderosas para criar conteúdos e experiências exclusivas. Os profissionais de marketing podem gerar NFTs representando conteúdo exclusivo, acesso a eventos e privilégios especiais, criando uma dinâmica agregação de valor para os usuários e de conteúdos e experiências correlacionadas.

Um exemplo prático seria a marca X recompensar seus seguidores com um token que proporciona acesso a eventos da marca Y, patrocinados pela marca X. Esse token abriria portas para uma série de experiências exclusivas, desde descontos em compras online até conteúdos especiais na loja.

Uma forma de conectar mundo digital e real e ainda rastrear o comportamento desse consumidor. Uma abordagem revolucionária que redefine o cenário do marketing digital.

Seja com blockchain, seja com outras ferramentas estamos presenciando um momento de muitas mudanças, para nós como usuários e para o mercado, não tenho dúvidas de que esse momento traz com ele desafios e oportunidades, e veremos o resultado disso nos próximos anos.

