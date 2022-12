Como a regulamentação cripto está se desenvolvendo no Brasil, segundo especialista

O tema cripto é cada vez mais importante no Brasil, especialmente à medida que a globalização se intensifica. No processo de regulamentação cripto, os brasileiros estão se tornando mais conscientes da importância do assunto. Neste vídeo, o advogado Marcelo Vicentini analisa a regulamentação cripto no Brasil e nos pontos em que a situação é mais complexa.

Marcelo é advogado tributarista, com destacada atuação em consultoria tributária e tributação do mercado financeiro e de capitais, bem como na área de estruturação e implementação de estruturas de planejamento fiscal para pessoas físicas e jurídicas, atuando ainda em reorganizações sucessórias e patrimoniais para famílias empresárias no Brasil e no Exterior.

