Comentários pessimistas sobre o bitcoin nas redes sociais atingem o maior nível em 5 semanas

O pessimismo em relação ao bitcoin nas redes sociais atingiu seu nível mais alto desde o final de fevereiro, de acordo com a plataforma de análise de sentimento de criptomoedas Santiment.

“O medo, a incerteza e a dúvida (FUD, na sigla em inglês) voltaram a se infiltrar, com a comunidade demonstrando uma notável falta de otimismo”, disse Santiment em uma publicação no X no sábado, acrescentando que esse é “geralmente um ingrediente comum para a recuperação dos preços”.

Os dados provêm de uma grande amostra de contas de redes sociais focadas em criptomoedas e rastreiam a proporção de opiniões otimistas e pessimistas sobre o bitcoin nos comentários em plataformas como X, Reddit e outras redes sociais.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

Os mercados movem-se em “direção oposta”

No sábado, a proporção de comentários otimistas em relação aos pessimistas sobre o bitcoin ficou em 0,81, o nível mais baixo desde 28 de fevereiro.

Os detentores de bitcoin costumam observar o sentimento geral do mercado para orientar suas decisões de compra e venda. Quando o sentimento está baixo, a maioria espera mais quedas, e quando o otimismo aumenta, os investidores começam a esperar mais altas.

No entanto, Santiment afirmou que o mercado frequentemente se move na direção oposta. "Os mercados normalmente se movem na direção oposta às expectativas da maioria", disse Santiment. "Um alto nível de FUD como este é um bom sinal de que as coisas podem melhorar em breve", acrescentou Santiment.

No momento da publicação deste texto, o bitcoin está sendo negociado a US$ 67.1 mil, uma queda de 5,53% nos últimos 30 dias, de acordo com o CoinMarketCap.

Santiment apontou para a Lei Clarity dos EUA, uma legislação muito aguardada e acompanhada de perto pela indústria de criptomoedas, como um potencial catalisador hipotético que poderia estar impedindo a valorização do bitcoin.

Sentimento do mercado cripto em "medo extremo"

Na quarta-feira, o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, afirmou que a legislação está "caminhando para" uma audiência de revisão no Comitê Bancário do Senado dos EUA e que poderá eventualmente ser votada em plenário, caso os senadores resolvam a disputa sobre o rendimento das stablecoins e agendem uma reunião para revisão.

Outros indicadores sugerem que os investidores estão adotando uma abordagem cautelosa em relação ao mercado de criptomoedas.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento geral do mercado de criptomoedas, permaneceu na categoria de "medo extremo", registrando uma pontuação de 13 nesta segunda-feira, 6.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok