Começa a The Merge: Ethereum e Ethereum Classic sobem 4 e 16% com início de atualização

O mercado de criptomoedas inicia esta terça-feira, 6, movimentando US$ 75 bilhões e com uma capitalização em alta de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

O bitcoin é cotado a US$ 19.731, continuando abaixo dos US$ 20 mil. No entanto, a maior criptomoeda do mundo não apresenta queda significativa nas últimas 24 horas, caindo apenas 0,20%, segundo o CoinMarketCap.

“Com o mercado voltando do feriado de ontem (Labor Day) e com indicadores importantes no calendário, o volume deve voltar hoje e com ele as chances de rompimentos da consolidação que se for nos últimos dez dias, que vai dos US$ 19.500 aos US$ 20.500”, afirmou Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

“Existe a possibilidade e espaço para uma recuperação maior de curto prazo, uma vez que novos dados econômicos podem demonstrar recuo da atividade econômica e da inflação. Porém, o cenário majoritário ainda segue desfavorável”, acrescentou.

Enquanto a maioria das principais criptomoedas se mantém próxima da estabilidade durante o mesmo período, a atualização da Ethereum coloca dois ativos em destaque: ETH e ETC.

Agendada para ter início ainda nesta terça-feira, a “The Merge” é uma das atualizações mais importantes da Ethereum até hoje e será responsável por mudar o mecanismo de validação das transações da rede, abandonando a mineração e adotando a prova de participação (PoS).

Na prática, como o nome sugere, com tradução para “A Fusão” em português, será a união de duas redes da Ethereum: a Mainnet, principal, e a Beacon Chain, que já opera sob a prova de participação desde 2020. Espera-se que a mudança gere uma economia de até 99% de energia elétrica, ajudando a impulsionar a adoção da criptomoeda, que se tornará mais amigável ao meio ambiente.

Enquanto a rede já iniciou a sua preparação para a atualização, que pode demorar em média 15 dias para ser concluída, sua criptomoeda nativa, o ether, sobe 4,21% e é cotado a US$ 1.648, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Segundo especialistas, no entanto, a alta pode não ter relação exatamente com o otimismo pelo sucesso da atualização. O próprio criador da Ethereum, Vitalik Buterin, acredita que a “The Merge” só estará precificada após a conclusão do processo.

Outra razão apontada por especialistas para a recente alta do ether estaria na estratégia para receber, de graça, novas criptomoedas que podem surgir no momento em que a “The Merge” se conclua. Para isso, investidores estariam comprando ether no mercado à vista e vendendo no mercado futuro.

Além das expectativas otimistas para a atualização, ainda existem membros do universo cripto que discordam da mudança, como os próprios mineradores da Ethereum, que podem estar migrando para uma outra rede.

A Ethereum Classic, como ficou conhecida após uma bifurcação da Ethereum em 2016, manterá a mineração e com isso atrai aqueles que pretendem continuar em uma rede que funcione sob o mecanismo.

Nesta terça-feira, 6, o ETC, token nativo da Ethereum Classic, sobe aproximadamente 16%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

