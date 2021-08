Com volta do varejo, bitcoin evita queda e fica acima de indicador-chave

Apesar da queda desde sua máxima histórica, acima de 64 mil dólares, registrada em abril, o preço do bitcoin continua acima de um indicador importante para o longo prazo, no que especialistas apontam ser um reflexo do otimismo dos investidores com a maior criptomoeda do mundo.

Os preços variaram entre 46.350 e 46.453 dólares nas últimas 24 horas, segundo dados da Coindesk. A criptomoeda segue com alta acumulada de 57% no ano e trilha seu caminho para retornar à faixa registrada em 14 de abril, quando atingiu 64.829 dólares.

“Depois de um mês de julho sem movimento, verificamos o retorno de investidores do varejo”, disse Caroline Bowler, CEO da corretora de criptomoedas australiana BTC Markets. “O mercado delimita uma linha entre o recuo dos mineradores de bitcoin chineses e a recentralização da atividade nos EUA e na Europa”.

De fato, a análise do blockchain realizada pela empresa de dados Kaiko sugere que as atividades envolvendo criptoativos têm migrado da China para Estados Unidos e Europa enquanto o Estado comunista continua a aplicar leis contra a mineração de criptomoedas no país.

A média móvel dos últimos 200 dias aparenta estar segurando os preços acima da faixa de 45.117 dólares, de acordo com dados da corretora Bitstamp. A ação dos preços é considerada otimista acima da linha vermelha do gráfico e pessimista abaixo, conforme teoria técnica do mercado.

“Apesar de julho ter sido um mês mais calmo, nós vivenciamos um número significativamente maior de contas negociando mais de um milhão de dólares mensais”, disse Bowler.

Dados da provedora de dados Glassnode demonstram que a quantidade total de bitcoin detida por entidades com um balanço de 0,1 a 1 BTC - ou seja, de pequenos investidores - continuou a aumentar juntamente com o preço do bitcoin, sugerindo que o varejo está comprando mais, da mesma forma que os investidores institucionais.

O bitcoin não é a única criptomoeda que sofreu alta no número de negociações para o mês de agosto. “O ether e outros ativos representam a maior parte do volume de transações, não o bitcoin”, disse Daniel Kim, head de mercados capitais na Maple Finance. “Isso mostra que indivíduos e instituições estão se sentindo muito mais confortáveis em deter outras criptomoedas, e não estão mais ‘diversificando’ suas carteiras ao simplesmente deter bitcoin”.

Outras altcoins notáveis do top 20 em capitalização de mercado também sofreram alta nos preços nas últimas 24 horas. A cardano (ADA), XRP, binance coin, polygon (MATIC) e stellar (XLM), obtiveram os ganhos mais significativos.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk