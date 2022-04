Com tripulação "metahumana", Qatar Airways entra para o metaverso

Famosa por seus assentos de primeira classe, a premiada Qatar Airways anuncia mais uma vantagem para seus clientes. A companhia aérea está entrando para o metaverso através do QVerse, uma plataforma de realidade virtual onde usuários poderão visitar e interagir com a primeira tripulação de cabine “metahumana” do mundo.

Dentro do QVerse, é possível obter experiências imersivas em reproduções de diversos ambientes da companhia. Por exemplo, os usuários podem caminhar desde a área premium do check-in no Aeroporto Internacional de Hamad (HIA) até o interior das cabines da classe executiva e econômica, podendo ter até mesmo a sensação de se sentar em um dos assentos.

“Com os limites físicos começando a ser desafiados pelo metaverso em uma escala cada vez maior, é emocionante adotar uma tecnologia que permite que todos os entusiastas de viagens desfrutem de uma experiência única e imersiva de nossos produtos e serviços premiados”, disse o CEO do grupo Qatar Airways, H.E. Akbar Al Baker.

Durante todo o percurso, o usuário é guiado pela Sama, um modelo humano 3D criado digitalmente, cujo nome é de origem árabe e se traduz para “céu” em português. Sama representa as aeromoças da Qatar oferece uma experiência interativa ao cliente, ao mesmo tempo em que apresenta os recursos exclusivos das cabines através de um roteiro narrado.

Sobre a inclusão de Sama na experiência, Al Baker disse: “Nosso status como a primeira companhia aérea a introduzir uma tripulação de cabine metahumana é uma prova de nosso desejo inabalável de inovar e encantar nossos clientes. Estamos constantemente ansiosos para adotar e introduzir novas tecnologias que melhorem a jornada completa de nossos passageiros”.

Toda a experiência foi construída utilizando a ferramenta de criação 3D em tempo real mais avançada do mundo no momento, a Unreal Engine da Epic Games. O MetaHuman Creator também foi utilizado na criação de Sama, já que se trata de um aplicativo próprio para criar humanos digitais extremamente fidedignos.

A Qatar Airways é uma companhia aérea reconhecida por fornecer uma experiência premium de vôo. Ela é a primeira a incluir camas de casal nas cabines executivas e recebeu o prêmio de “Companhia Aérea do Ano” no World Airline Awards 2021 e mais outros cinco prêmios, incluindo o de melhor assento. Além disso, é parceria da FIFA e patrocinadora da Copa do Mundo FIFA no Catar em 2022.

