Com testes do Real Digital avançando, Banco Central abre inscrições para laboratório de inovações

A Fenasbac anunciou que está com inscrições abertas para a edição de 2023 do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT Lab). Pessoas físicas podem fazer propostas de projetos inovadores que contribuam com o Sistema Financeiro Nacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio.

A Fenasbac, em parceria com o Banco Central do Brasil (BC), irá selecionar os projetos mais inovadores para fazer parte do laboratório, onde os proponentes desenvolverão protótipos de soluções financeiras que tragam benefícios à sociedade.

Líder de projetos da Fenasbac, Danielle Teixeira destaca a oportunidade para pessoas e empresas com projetos com potencial desenvolvam-os junto ao regulador.

“Nos últimos cinco anos recebemos inúmeros projetos muito interessantes de pessoas físicas, fintechs, cooperativas e instituições financeiras e a expectativa de 2023 não é diferente. O Lift Lab é um espaço reconhecido e premiado internacionalmente, que dá a oportunidade ao mercado de estar perto do regulador e entender melhor a regulação, e ao BC de entender para onde o mercado quer evoluir e como ele pode ajudar a fomentar a inovação e a competitividade para construir um sistema financeiro cada vez melhor”, afirma.

As propostas serão analisadas pelo Comitê Executivo do Lift Lab entre 31 de maio e 29 de junho e os projetos selecionados serão divulgados no dia 3 de junho. A partir de 24 de julho os projetos passam por aproximadamente quatro meses de aceleração e os resultados são apresentados para a sociedade em evento aberto.

O Lift Lab é um ecossistema de inovação coordenado pela Fenasbac e Banco Central e em 2023 conta com a parceria tecnológica das seguintes empresas: AWS, Microsoft, Cielo, R3, Multiledgers, Finansystech, Veritran e Idwall.

Real Digital

O BC também anunciou que receberá até o dia 12 de maio, as propostas de entidades interessadas em participar do Piloto RD. Poderão participar do projeto piloto instituições autorizadas a funcionar pelo BC que tenham necessariamente a capacidade de testar, com base em seu modelo de negócios, transações de emissão, de resgate ou de transferência dos ativos financeiros, bem como de executar a simulação dos fluxos financeiros decorrentes de eventos de negociação, quando aplicável ao ativo financeiro sujeito ao teste.

O Piloto RD fará testes estritamente necessários para garantir a segurança e privacidade dos dados dos usuários nas transações simuladas na plataforma do Real Digital. É o que afirma Fabio Araujo, coordenador da Iniciativa do Real Digital.

Ainda segundo ele, "o CEG coordenará o desenvolvimento da plataforma de testes, ou seja, os esforços internos e dos participantes selecionados para o Piloto RD".

Vários tipos de instituições autorizadas pelo BC que poderão se inscrever, mas, por questões operacionais, apenas 10 entidades poderão participar do Piloto RD. Durante o projeto piloto da plataforma do Real Digital, o BC irá coordenar testes em ambiente de elevada inovação tecnológica. Excepcionalmente, a quantidade de participantes poderá ser ampliada em até 100% por decisão fundamentada do CEG.

"Dada a complexidade desse ambiente, é muito importante haver regras e procedimentos bem definidos e transparentes. Assim, todos os participantes poderão buscar atingir os objetivos do Piloto RD trabalhando de forma cooperativa sob a coordenação do Comitê Executivo de Gestão (CEG)", destaca Bruno Batavia, do Departamento do Meio Circulante (Mecir) do BC.

