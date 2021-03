Com rumores de proibição, bilionário diz que criptos podem ajudar indianos

O proeminente empresário indiano e conselheiro governamental Nandan Nilekani falou a favor das criptomoedas, já que o governo considera a proibição de ativos digitais privados.

Nilekani participou de uma sessão do Clubhouse com o investidor anjo Balaji Srinivasan para discutir o estado da criptomoeda na Índia, informou a publicação de notícias de negócios locais Moneycontrol na segunda-feira. Nilekani é cofundador da grande empresa de tecnologia indiana Infosys e arquiteto fundador do sistema de identificação biométrica nacional, Aadhaar. Ele também é presidente de um comitê indiano especial que avalia os pagamentos digitais na Índia e consultor de várias agências governamentais e do Reserve Bank of India.

Durante a sessão, Nilekani defendeu a liberdade de uso de criptomoedas como bitcoin (BTC) no país, argumentando que os índios deveriam ter permissão para ter criptomoedas como classe de ativos. O empresário bilionário supostamente observou o uso da criptomoeda como reserva de valor, destacando seu potencial promissor:

“Devemos pensar na criptomoeda como uma classe de ativos e permitir que as pessoas tenham acesso. A criptomoeda como meio de transação não funcionará tão rápido quanto o UPI, que visa 1 bilhão de transações por dia. Mas ela tem um capital enorme. ”

Nilekani disse que os reguladores indianos precisam ajudar as micro, pequenas e médias empresas do país a acessar capital por meio de criptomoedas.

Com relação às stablecoins ​​e à rupia digital, ele disse: “Não tenho certeza se precisamos de uma moeda estável particular ou se uma rupia digital será boa o suficiente. Precisamos ver como isso ajudará os indianos, como as MPMEs podem acessar capital usando bitcoins. Nenhuma quantidade de tecnologia vai influenciar a visão de ninguém. ”

As observações de Nilekani ocorrem em meio a incertezas e dúvidas crescentes na Índia em relação ao status legal da criptomoeda. Fontes anônimas que supostamente representam funcionários do governo indiano têm disseminado relatórios sobre uma iminente proibição de criptomoedas desde o início de 2021.

No entanto, a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, afirmou várias vezes que o ministério não planeja proibir os indianos de usar bitcoin.

