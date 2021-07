Com retomada de mercados de risco, bitcoin volta a subir e bate US$ 32 mil

O bitcoin voltou para a faixa de 32 mil dólares durante as últimas horas com a reação de compradores para condições de sobrevenda e evidências de que a demanda por criptomoedas vinda de participantes tradicionais do mercado financeiro está aumentando. No entanto, pode ser muito cedo para dizer que há uma tendência reversa de alta e o próximo nível de resistência é visto entre 32 mil e 34 mil dólares.

A rápida retomada acima dos 30 mil dólares, um dia após a queda que levou o bitcoin para o seu preço mais baixo dos últimos meses, é similar à reestruturação de 22 de junho que precedeu uma breve alta nos preços. O bitcoin estava sendo negociado na faixa de 32 mil dólares no momento da escrita e teve alta de por volta de 8% nas últimas 24 horas.

-

O índice de força relativa (RSI) no gráfico de 4 horas registrou sinal sobrevendido quando o bitcoin caiu abaixo de 30 mil dólares. O RSI ainda não está sobrecomprado, o que pode manter os compradores ativos até a resistência em 34 mil dólares.

O período de 100 dias de movimentação média no gráfico de 4 horas está inclinado para baixo enquanto os compradores estão sendo rápidos em obter lucros a partir dos rallies.

A força momentânea está melhorando enquanto o bitcoin retorna de uma oscilação que durou um mês. A retomada acima dos 30 mil dólares sugere que a pressão de venda de Junho está começando a desacelerar.

Ainda assim, a queda abaixo dos 30 mil dólares foi fraca e teve vida curta, provavelmente por conta do retorno de ativos de risco nos mercados tradicionais após temores sobre uma possível nova onda do coronavírus causada pela variante Delta, que derrubou as bolsas de valores no início da semana.

A partir do momento em que o preço do bitcoin cruzou os 30 mil dólares na manhã desta quarta-feira, 21, a pressão de compra ganhou força, empurrando a criptomoeda acima de 31 mil, especialmente depois de divulgada a notícia de que o banco BNY Mellon se juntou ao State Street e outros grandes bancos para a criação da corretora de criptoativos Pure Digital.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk