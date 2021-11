Com popularidade em alta, eNaira alcança 500 mil usuários em 3 semanas

Mais de 488 mil pessoas já estão utilizando o aplicativo da carteira – em sua versão para consumidores, a Speed Wallet - da moeda digital do Banco Central da Nigéria, a eNaira, de acordo com uma notícia da Bloomberg na última segunda-feira, 15.

Lançada em 25 de outubro, a eNaira já foi utilizada em transações que movimentaram mais de 62 milhões de nairas (aproximadamente 816 mil reais), de acordo com Osita Nwanisobi, porta-voz do Banco Central da Nigéria.

A Nigéria emitiu cerca de 6,5 milhões de reais em eNaira, afirmou o presidente do Banco Central da Nigéria, Godwin Emefiele quando a CBDC foi lançada.

Nwanisobi declarou que 78 mil comerciantes de 160 países se inscreveram para a Speed Merchant Wallet, carteira digital do comerciante.

A eNaira foi desenvolvida pela Bitt, fintech sediada em Barbados que também trabalhou no desenvolvimento da moeda digital do Banco Central do Caribe Oriental.

A Nigéria proibiu o uso de criptomoedas no país em fevereiro.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

