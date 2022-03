Com milhões de seguidores, Lucas Rangel cria seu personagem no metaverso

O influenciador digital Lucas Rangel já conta com mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais, e agora dá mais um passo no mundo da internet. Desta vez, em direção ao metaverso. Com seu novo personagem virtual, apelidado de Luks, Rangel busca criar uma nova identificação com seu público “sem a criação de rótulos”, segundo um comunicado.

Foram necessários três meses, um time de profissionais e R$ 240 mil para criar Luks, que possui a mesma fisionomia de Lucas Rangel. No entanto, ele terá uma personalidade totalmente moldável pelas pessoas que o acompanham, fortalecendo o ideal de identificação proposto pela equipe do influenciador.

Segundo um comunicado na segunda-feira, 14, o personagem marca uma “nova era” da empresa de Rangel, a LR Contents, que está lançando o seu braço focado em tecnologia, a LR Tech. “Eu sempre sinto uma necessidade em inovar e me adequar aos novos tempos. É preciso entender que, além de vivermos no mundo digital, vivemos em tempos virtuais. Futuramente a tendência é que todo mundo esteja imerso nesse universo virtual”, comentou o influenciador.

No mesmo dia de seu lançamento, o perfil de Luks no Instagram já ultrapassou os 220 mil seguidores, e a intenção é que o viés empreendedor do personagem possa colaborar para a sua participação em campanhas publicitárias.

A ideia de criar o personagem surgiu depois de experiências do próprio Lucas Rangel no metaverso, ambiente em que sentiu a falta de ações voltadas para o seu público. “Acredito que o mercado está sendo pouco explorado por influenciadores com a criação de seus personagens dentro do universo virtual”, reflete. “O mundo desde sempre evolui e o metaverso oferece a oportunidade de experimentarmos o futuro. Óculos VR, NFT, são prévias do que teremos em nossa rotina nos próximos anos. Acho incrível a possibilidade de participarmos dessa evolução, já tivemos o boom da internet e esse é o momento do metaverso aparecer!”, conclui o influenciador.

