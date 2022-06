Com mercado em queda, Coinbase demite 320 funcionários e adia chegada ao Brasil

Com a queda generalizada do mercado cripto, as empresas que têm investimentos ou negócios focados nos criptoativos não passam por um bom momento. É o caso da Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos.

Na última semana, a Coinbase suspendeu novas contratações e anunciou a demissão de pessoas recém contratadas. Isso incluiu algumas de suas contratações no Brasil, país onde iria se instalar ainda este ano, após desistir de comprar a 2TM, holding da corretora nacional Mercado Bitcoin.

Agora, os executivos da empresa que trabalham no Brasil já afirmam publicamente que a operação da plataforma deve chegar ao país apenas em 2023, de acordo com o Livecoins. A expectativa é que a Coinbase não tenha escritórios e os funcionários trabalhem em regime remoto.

Quando anunciou sua entrada para o mercado brasileiro, a corretora norte-americana chegou a anunciar a abertura de 130 vagas. No entanto, tudo isso caiu por terra com a queda do mercado de criptoativos, que apresentam perdas de mais de 50% desde suas máximas históricas.

Como a sétima empresa de capital de aberto que mais investe em bitcoin e cujos serviços são focados no setor, a Coinbase possui uma grande exposição às variações de preço dos criptoativos.

Com isso, as ações da corretora operam em queda de mais de 72% em 2022, de acordo com dados do Yahoo Finance. O The Wall Street Journal causou polêmica na última semana ao revelar que até mesmo os executivos da empresa venderam parte de suas ações. Entre eles, estariam Brian Armstrong e Fred Erhsam, os cofundadores. No total, US$ 1 bilhão em ações teriam saído das carteiras dos executivos.

A corretora também perdeu uma importante posição no mercado. Segundo um levantamento da The Block Research, a FTX superou a Coinbase e agora é a segunda maior corretora de criptomoedas do mercado.

Diante destes fatos, a Coinbase seguiu uma onda de demissões entre as empresas do mercado cripto e demitiu 320 funcionários, dentre os quais 8 são da América do Sul. Muitos deles, recém contratados pela empresa, que dava andamento aos seus planos de expansão.

No entanto, os trabalhadores brasileiros não foram tão afetados pela decisão da empresa, já que a maior parte das 130 vagas disponibilizadas pela empresa não haviam sido preenchidas, e agora não se encontram mais disponíveis no LinkedIn.

Para ajudar seus novos ex-funcionários a se recolocar no mercado de trabalho, a Coinbase criou uma lista pública onde os que quiserem, possam inserir seus dados, como formação, área de trabalho e se estão disponíveis para contratação. Muitos deles já encontraram vagas em outras empresas, como Shopee, Paypal, IBM, Facebook, Amazon, entre outras.

