Com mercado cripto em forte queda, Binance congela saques de bitcoin e preocupa usuários

Durante uma manhã "sangrenta" no mercado de criptomoedas, com quase todos os ativos digitais operando no vermelho e uma perda de mais de US$ 250 bilhões na capitalização de mercado total do setor, a maior corretora cripto do mundo deixou seus usuários preocupados ao congelar os saques de bitcoin.

Inicialmente, o CEO da corretora, Chanpeng Zhao, afirmou se tratar de uma falha técnica e indicar solução rápida: "Pausa temporário nos saques de bitcoin na Binance devido à uma transação travada. Deve ser arrumado em cerca de 30 minutos. Manterei [vocês] atualizados. Fundos estão seguros", publicou, no Twitter.

Pouco depois, fez nova publicação, corrigindo a informação sobre o prazo: "Isto só está impactando a rede Bitcoin. Você ainda pode sacar bitcoin em outras redes, como BEP-20 [BNB Chain]. Provavelmente vai demorar mais tempo para corrigirmos do que na minha estimativa inicial. Mais atualizações em breve. Obrigado pela paciência e compreensão".

A corretora cripto também publicou um texto em seu site oficial sobre o ocorrido. Por volta das 9h da manhã (de Brasília), informou a suspensão temporária de saques de bitcoin na rede Bitcoin, reforçando que os saques da criptomoeda por outras redes (como a BNB Chain) ainda funcionavam normalmente.

Apesar do posicionamento transparente da empresa, a situação deixou investidores preocupados e só foi resolvida cerca de 3h30 depois. "Saques na rede Bitcoin retomados. Ainda estamos trabalhando para processar as retiradas pendentes e estima-se que isso seja concluído nas próximas horas. Os saques pendentes na rede Bitcoin serão rejeitados. Nesse caso, os usuários afetados precisarão reenviar seus pedidos de retirada. Obrigado pela paciência. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado".

Com o cenário caótico no mercado, a Binance, no mesmo comunicado sobre a retomada dos saques, ainda publicou um aviso aos investidores: "Aviso de risco: a negociação de criptomoedas está sujeita a alto risco de mercado. Por favor, faça seus negócios com cautela. Você está avisado de que a Binance não é responsável pelo prejuízo das suas negociações".

Nesta segunda-feira, 13, o mercado cripto tem vivido altíssima volatilidade, com o bitcoin caindo 18%, o ether 21%, a tokens como BNB, ADA, XRP, SOL e DOT todos com quedas acima de 15%.

